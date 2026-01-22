¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÃÖ¤¤¤¿»ñÎÁ¤ËÂç»ö¤Ê¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤ê¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¸øÌóÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï22Æü¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Î¸øÌóÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ë±é½Ð¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¢¡Á¡×¤ÈÈáÌÄ¢ª¥·¡¼¥ë¤Ï¤¬¤·°Àï¶ìÆ®¤Î½Ö´Ö¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡²ñ¸«¾ì¤ËÆþ¼¼¤·¤Æ¤¤¿¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤¬¡¢´ù¤Î¾å¤ËÌµÂ¤ºî¤Ë»ñÎÁ¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢°ËÆ£¹§·ÃµÄ°÷¤«¤é¡Ö¤¢¡Á¡×¤ÈÈáÌÄ¤¬¡£±é½Ð¤Ë»È¤¦½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ë¤¬¡¢»ñÎÁ¤Î»æ¤ËÅ½¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤â¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ËÆ£µÄ°÷¤È2¿Í¤Ç¥·¡¼¥ë¤Ï¤¬¤·¤Ë°Àï¶ìÆ®¡£²£¤«¤é¡¢¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬¡ÖÂåÉ½¤Î¼þ¤ê¤ÇÉ¬¤º¥È¥é¥Ö¥ëµ¯¤¤ë¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¥·¡¼¥ë¤ò¤Ï¤¬¤¹¤È¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥É¤Ë¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤Î2¿Í¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤ê¡¢Ìµ»ö¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È½°±¡Áª¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Ì¿¿»£±Æ¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬Å½¤Ã¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È¡×¤Î¥·¡¼¥ë¤¬¤Ï¤¬¤ì¤½¤¦¤Ë¡£¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾å¤«¤é²¡¤µ¤¨¤Ä¤±¡¢¿ºÍÕ´´»öÄ¹¤¬¡Ö½ô»ö¾ð¤¢¤Ã¤ÆÇ´ÃåÎÏ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈºÆ¤Ó¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î·Ú¸º¡¢¾ÃÈñÀÇ°ìÎ§5¡ó¤È¥¤¥ó¥Ü¥¤¥¹ÇÑ»ß¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü³Û°ú¤¾å¤²¤Ê¤É¤òº£²ó¤Î½°±¡Áª¤Î¸øÌó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¤³¤Î´Ö¡¢ÂÐ·è¤è¤ê²ò·è¡¢¤½¤·¤ÆÀ¯ºöËÜ°Ì¡¢¤Ö¤ì¤º¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ç¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤¬º£²óÍ¿ÅÞ¤Î²áÈ¾¿ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¤¹¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤«¤·Í¿ÅÞ¤Î²áÈ¾¿ô¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¿·¤·¤¤À¯ºö¤ò¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤À¯ºö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤¹¤Ç¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£103Ëü¤ÎÊÉ¤Ï¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤Ë°ú¤¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÁªÂò¤·¤¿¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¥×¥é¥¹²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê·úÀßÅªÌîÅÞ¡¢¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬½é¤á¤Æ50Ç¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¡¢30Ç¯Æ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯ºö¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤·»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¤³¤ÎÆ°¤»Ï¤á¤¿ÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤À¯¼£¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë