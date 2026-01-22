Æü»º¡Ö¿··¿¡È¤Á¤¤¤µ¤¤¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¡ª Á´Ä¹4mµé¥Ü¥Ç¥£¤Î¡Ö3Îó7¿Í¾è¤ê¥â¥Ç¥ë¡×¡ª ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥¤¥¤¡Ö¥°¥é¥Ð¥¤¥È¡×°õ¹ñÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
Æü»º¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó
¡¡Æü»º¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëÆü»º¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë¡ÖGRAVITE¡Ê¥°¥é¥Ð¥¤¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦7¿Í¾è¤êB-MPV¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼²èÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤¦B-MPV¤È¤ÏB¥»¥°¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¼Ö¼ï¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥µ¥¤¥ºµ¬Äê¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¶á¤¤¼Ö¼ï¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊB-MPV¤Î¥°¥é¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢¸½ºß¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼²èÁü¤ò¸«¤ë¸Â¤êºÇ¿·¤ÎÆü»º¼Ö¤¬È÷¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°¸å¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥³¤Î»ú·¿¤Î²Ã¾þ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¥Õ¡¼¥ÉÀèÃ¼¤È¥ê¥¢¥²¡¼¥È¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼²¼¤Ë¤ÏGRAVITE¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤¬¥Ð¥éÊ¸»ú¤ÇÁõÃå¤µ¤ì¡¢¿·À¤Âå¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ê¥¢¥É¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥É¥¢¥Î¥Ö¤¬¥É¥¢¸åÊý¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëB-MPV¤ÏÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤â´Þ¤á¥Ò¥ó¥¸¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤¬´ðËÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤ª¹ñÊÁ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Ì¿¿¤³¤½¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢È´·²¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¥¯¥é¥¹¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¼ýÇ¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÈ÷¤¨¡¢ËÉÙ¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¥·¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆü¾ï»È¤¤¤«¤éÂç²ÈÂ²¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥°¥é¥Ð¥¤¥È¡¢À¸»º¤Ï¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤Ë¤¢¤ë¥ë¥Î¡¼¤Î¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2019Ç¯¤«¤é¸½ÃÏ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Î¡¼¡Ö¥È¥é¥¤¥Ð¡¼¡×¤ÎOEM¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÁ´Ä¹4m¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê3Îó¥·¡¼¥È¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï100¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï1¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢5Â®¤ÎMT¤ÈAMT¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Á°¸å¤Î¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤ä¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥°¥é¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê°ÂÄêÀ¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö½ÅÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸þ¾å¿´¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¥¤¥ó¥É¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¸½ÃÏË¡¿Í¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£