¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï22Æü¡¢ÆüËÜ¹â¹»ÁªÈ´¸õÊä¤Î36¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢º£Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤«¤é¤ÏÆ±Áª¼ê¸¢¤Ç6ÆÀÅÀ¤·¤¿ÁÒÃæÍª²ï¤é4¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±8¶¯¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤«¤é¤â2¿Í¤¬Áª½Ð¡£ÅìÊ¡²¬¤ÎFWóîÆ£Î°µ©¶õ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎÊ¡ÅçÏÂµ£¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤ä²£ÉÍM¤ÎÂ¼¾å·Ä¡ÊÂçÄÅ¡Ë¤é¥×¥íÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÏÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º´²ìÅì¤Î³÷¸¶¾½¾¼´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤¹¤ë¡£
¡¡U¡Ý17¡Ê17ºÐ°Ê²¼¡Ë¹â¹»ÁªÈ´¤Î¸õÊä47¿Í¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÁª¹Í¹ç½É¤Ï24¡Á27Æü¤ËÀÅ²¬¡¦»þÇ·À´¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢27Æü¤Ë¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
ÆüËÜ¹â¹»ÁªÈ´¸õÊä¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ãGK¡ä
¶âÂô¡¡¡¡Éö¡¡ÌðÈÄÃæ±û
´äÀ¥¡¡¡¡ñ¥¡¡¶½Ô¢
Â¼¾å¡¡¡¡°ª¡¡ÂçÄÅ
»ûÅÄ·òÂÀÏº¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à
¡ãDF¡ä
·î´Ü¡¡ÂÁ°í¥¢¥Ö¡¼¥Ð¥¯¥ë¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ
¾¾ß·¡¡Î°¿¿¡¡¾°»Ö
ÃæÀî¡¡¸÷À±¡¡¼¯Åç³Ø±à
óîÆ£¡¡¶õ¿Í¡¡¼¯Åç³Ø±à
À¶¿å¡¡ºó¶ê¡¡¼¯Åç³Ø±à
ËÒÌî¡¡¡¡¾©¡¡Á°¶¶°é±Ñ
Âí¸ý¡¡âÃÂç¡¡Á°¶¶°é±Ñ
×¢À¥¡¡¡¡ßê¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð
¥á¥ó¥Ç¥£¡¼¥µ¥¤¥â¥ó¡¡Í§¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð
±ÝËÜ¡¡Íèµ±¡¡ÆüÂçÆ£Âô
º£Â¼¡¡ÂÀ¼ù¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à
¡ãMF¡ä
¾®¿ù¡¡Í£ÅÍ¡¡À»ÏÂ³Ø±à
¾®Á¾Ç¼¡¡ÁÕ¡¡¾°»Ö
ÌÚ²¼¡¡±Ê°¦¡¡¼¯Åç³Ø±à
»°±º¡¡½Õ¿Í¡¡¼¯Åç³Ø±à
²µÀî¡¡¡¡Ãè¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð
¸ÅÀî¡¡Áó¿¿¡¡Î®ÄÌ·ÐÂçÇð
¿åß·¡¡Æá·î¡¡ÄëµþÄ¹²¬
Èõ¸ý¡¡¼®²»¡¡ÄëµþÄ¹²¬
¿û°æ¡¡àèÇò¡¡¶½Ô¢
Ê¡Åç¡¡Íª»Î¡¡ÂçÄÅ
´ä粼¡¡Å·Íø¡¡ÂçÄÅ
Ê¡Åç¡¡µþ¼¡¡¡ÂçÄÅ
ËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à
¡ãFW¡ä
¿¼À¥¡¡´´ÂÀ¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ
±±°æ¡¡Áó¸ç¡¡¾°»Ö
º¬ÌÚ¡¡æÆÂç¡¡¾°»Ö
óîÆ£Î°µ©¶õ¡¡ÅìÊ¡²¬
»³²¼¸×ÂÀÏº¡¡ÂçÄÅ
ÁÒÃæ¡¡Íª²ï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à
µÜËÜ¡¡¼þÀ¬¡¡Äëµþ
ÂçÀÐ¡¡æûÅÍ¡¡¼¯»ùÅç¾ëÀ¾