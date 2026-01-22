Ä¶¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¥Ö¡¼¥Ä¡ÄBLACKPINK¥ê¥µà°µ´¬¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ä¤â´°àú!!¡×¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É°áÁõÁÇÅ¨¡×
¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥Þ¥ó¥È¤òÅ»¤Ã¤¿»Ñ¤â
¡¡BLACKPINK¤Î¥ê¥µ¤¬ÆüËÜ¸ø±é¤ÇÈäÏª¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡BLACKPINK¤Ï¡¢16¡Á18Æü¤Ë¡ÖBLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO¡×¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¡£
¡¡¡Ö2nd to last stop here in Tokyo! Japan Blinks ¤¢¤¶¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Ç¹ø¤ËÂç¤¤Ê¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Ä¶¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥º¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¡¼¥Ä¤Î°áÁõ¤Ë¥Þ¥ó¥È¤òÅ»¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉñÂæ°áÁõ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹»Ñ¤ä¥¥é¥¥é¥á¥¤¥¯¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÆüËÜ¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ê¥µ¤Ï¤¤¤Ä¤â´°àú¤Ç¤·¤ç!!¡×¡Ö¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥É°áÁõÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£