ÈÈ¿Í¤ÎÉ¬»à¤µ¤«¤é50Ëü±ß¤ò...¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¥«¥Í¤ò¤À¤Þ¤·¤È¤ë¡¡ºë¶Ì¸©¤ÎÃË(32)¤òÂáÊá¡Ê»³·Á¡Ë
¤ª¤È¤È¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¥«¥Í¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¡¢ºë¶Ì¸©¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï¡¢ÃË¤ÎÉ¬»à¤µ¤«¤é¸½¶â£µ£°Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê£³£²¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Î£··î¡¢Åö»þÅ·Æ¸»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿£²£°Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¥¦¥½¤ò¸À¤¤¡¢¸½¶â£µ£°Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï½÷À¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢£Ì£É£Î£Å¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉû¶È¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£·îÊ¬¤Î¼ýÆþ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¡Öº£·î¡¢£µ£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÍè·î¤Î£¸·î£±£°Æü¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÉû¶È¤Î¼ý±×¤Ç£µ£°Ëü±ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÉ¬¤ºÊÖ¤¹¤Î¤Ç£µ£°Ëü±ßÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ò¤¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï£²²ó¤ËÅÏ¤ê¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â£µ£°Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÃË¤«¤é£µ£°Ëü±ß¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²£°£²£´¤Î£±£²·î¡¢½÷À¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤òÇÄ°®¤·¤¿·Ù»¡¤¬¡¢£Ì£É£Î£Å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤«¤éÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Îµï¾ì½ê¤òÆÃÄê¤·¡¢¤¤Î¤¦¡¢ÃË¤òºë¶Ì¸©¿¼Ã«·Ù»¡½ð¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥«¥Í¤òÂß¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÃË¤ÎÉ¬»à¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½÷À¤Ï¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤ÏÁÜºº¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÃË¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃË¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤äÍ¾ºá¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£