¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤Ï£²£²Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç½°µÄ±¡Áªµó¡Ê£²£¶Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¸øÌóÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿±ß¤è¤ê»Ò½°±¡µÄ°÷¤ò½üÌ¾½èÊ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÅÞ¤Î»ý¤Á²ó¤êÁíÌ³²ñ¤Ç¡ÖÂ¾ÅÞ¤«¤é¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿±ß¤è¤ê»Ò»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÞµ¬Ìó¤ª¤è¤ÓÎÑÍýµ¬Â§¤ËÈ¿¤·¡¢ÅÞ¤Î·ëÂ«¤òÍð¤¹¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê½èÊ¬¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¡¢½üÀÒ¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤ª¡¢ÁíÌ³²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë½èÊ¬¤Î·èÄê¸å¡¢½èÊ¬¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎÑÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÉÕµÄ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±²Ãæ¤Î±ß»á¤Ï£²£±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¡££±£¸Æü¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¥µ¥¤¥É¤«¤é¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¸øÇ§¤¬½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¿ºÍÕ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔÏ¢¤«¤é¸øÇ§¤Î¾å¿½¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¸øÇ§¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸øÇ§¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í±ß¤µ¤ó¤«¤éÎ¥ÅÞÆÏ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò½Í¡¹¤È¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¡¢µ¬ÌóÄÌ¤ê½èÊ¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£