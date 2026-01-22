¡ÖAMD Radeon Software Adrenalin 26.1.1¡×¸ø³«¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇAI¥Ä¡¼¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë
ÊÆAMD¤Ï1·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¸þ¤±¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡ÖAMD Radeon Software Adrenalin 26.1.1¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¿·¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤ÆÊ£¿ô¤ÎÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤«¤éAI¥Ä¡¼¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë»þ¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤ÏAI Bundle¤ò°ì³ç¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£PyTorch on Windows¡¢ComfyUI¡¢Ollama¡¢LM Studio¡¢Amuse¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢AMD¸þ¤±¤Î¹½À®¤òÃµ¤·¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÂ¾¥Î¡¼¥ÈPC¸þ¤±¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ò¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±¤ËÅ¾ÍÑ¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¡ØStarsand Island¡Ù¡ØAvatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes Edition¡Ù¤ËÂÐ±þ¡£ÉÔ¶ñ¹ç¤òÂ¿¿ô½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÂÐ±þ¤¹¤ë¿·À½ÉÊ
AMD Ryzen AI 9 HX 475
AMD Ryzen AI 9 HX 470
AMD Ryzen AI 9 465
AMD Ryzen AI 7 450
AMD Ryzen AI 7 445
AMD Ryzen AI 5 435
AMD Ryzen AI 5 430
¡û²ò¾Ã¤·¤¿ÉÔ¶ñ¹ç
AMD Radeon RX 5000¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRadeon RX 6000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¡¢¤ª¤è¤ÓRadeon RX 7000¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRadeon RX 9000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØCall of Duty: Black Ops 7¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢°ìÉô¤Î±Æ¤¬Àµ¤·¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 7000¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRadeon RX 9000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ç¡ÖElixir Well¡×¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ½é¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ØEnshrouded¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¤ÎÇËÂ»¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 7000¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRadeon RX 9000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ç¡ØDiablo 4¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëºÝ¡¢Èó±Ñ¸ìÊ¸»ú¤ò´Þ¤à¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 9000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÇÌë´Ö¥·¡¼¥ó¤ò¥×¥ì¥¤Ãæ¤Î¡ØMicrosoft Flight Simulator 2024¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¥é¥¤¥È¤¬Àµ¤·¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 5000¥·¥ê¡¼¥º¡¢Radeon RX 6000¥·¥ê¡¼¥º¡¢Radeon RX 7000¥·¥ê¡¼¥º¡¢¤ª¤è¤ÓRadeon RX 9000¥·¥ê¡¼¥ºÀ½ÉÊ¤ÇUnreal Engine 5.6 Editor¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Lumen HWRT¤¬Í¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 5000¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRadeon RX 6000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÇChromium¤ª¤è¤ÓElectron¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁàºîÃæ¤Ë¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ê»ë³ÐÅª°Û¾ï¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 7000¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRadeon RX 9000¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÇVulkan API¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤ò³«È¯Ãæ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¥ê¥µ¥¤¥º½èÍý¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 7000¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRadeon RX 9000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤Ç¡ØCassette Beasts¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëºÝ¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥¹¥×¥é¥¤¥È¤¬Àµ¤·¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£
Radeon RX 5000¥·¥ê¡¼¥º¤ª¤è¤ÓRadeon RX 6000¥·¥ê¡¼¥º¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹À½ÉÊ¤ÇTAA¡ÊTemporal Anti-Aliasing¡Ë¤¬Í¸ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡ØBaldur¡Çs Gate 3¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥¡¥¯¥È¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
