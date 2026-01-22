¿å¼ùÆà¡¹ ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÂè4ÃÆ¡ØTHE MUSEUM ¸¡ÙÈ¯Çä¡ª¿å¼ùÆà¡¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë1·î21Æü¤Ë4ËçÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£CD¤Ë¤Ï2018Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖBLUE ROSE¡×¤«¤é2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖADRENALIZED¡×¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê14¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·Ï¿¶Ê¤È¤·¤Æ¡Öinnocent starter ¡½MUSEUM STYLE¡½¡×¤È¡Ö¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã 2026¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
Ëèºî¡ÈMUSEUM STYLE¡É¤È¤·¤Æ¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²óÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Íµ¤¶Ê¡Öinnocent starter¡×¡£¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¿å¼ù¤Î²ÎÀ¼¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä³Ú¶Ê¤¬´°À®¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿å¼ù¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤Ç½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¿·µïÉÍÂÀ¸Ýº×¤ê¤Î¾ð·Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã¡×¤Ï¡¢²Î»ì¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿7ÈÖ¡¢8ÈÖ¤â´°Á´¼ýÏ¿¡£½é¤Î²»¸»²½¤È¤Ê¤ë¸¸¤Î7ÈÖ¡¢8ÈÖ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È9ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëMUSIC CLIP½¸¡ÖNANA CLIPS 9¡×¤ò¼ýÏ¿¡£MV¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢TV SPOT¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯9·î21Æü(Æü)¤ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¿å¼ùÆà¡¹ ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥®¥ã¥ó¥° 1200²óÆÍÇËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¡¡1¡ª2¡ª3¡ª4¡ª¡¡¥¹¥Þ¥®¥ã¥óº×¤ê¡ª¡ª¡×¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¿å¼ùÆà¡¹¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPokecha¡Ê¥Ý¥±¥Á¥ã¡Ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡ª¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢6Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ëCD¤ò¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤ÇÉ½¸½¤·¤¿Á´£·¼ï¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢³«ºÅÃæ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡×Åìµþ¸ø±é¤Î²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡ÊKING¤¯¤¸ ONLINE¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¤«¤¶¤¹¤È³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëNFC¥¿¥°¤òÆâÂ¢¡ª¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î²Î»ì¥Ú¡¼¥¸¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤½¤ÎÀº¹ª¤µ¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¸½ºß¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Î¿å¼ùÆà¡¹¤À¤¬¡¢º£½µËö1·î23Æü(¶â)¡Á25Æü(Æü)¤Ï¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¸ø±é¤òTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£°ìÈÌÀÊ¤ÏSOLD OUT¤·¸½ºß23Æü(¶â)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥ÉÀÊ¤È¡¢24Æü(ÅÚ)¡¢25Æü(Æü)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ð¥Ã¥¯ÀÊ¤òÈÎÇäÃæ¤À¡£¤µ¤é¤ËºÇ½ª¸ø±é¤Î1·î25Æü(Æü)¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ä±Ç²è´Û¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¿å¼ùÆà¡¹¥³¥á¥ó¥È¡ä
¸«¼é¤ê¡¢¶¦¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢4ËçÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
2018Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤¬½¸·ë¤·¤¿·ã¥¢¥Ä¤Ê1Ëç¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¶Ê¤âÃç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹½ç¤ËÊÂ¤Ù¤ÆÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¡¢1Ëç¤ÎÃæ¤Ç¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Î¤¢¤ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢»×¤¤Æþ¤ì¿¼¤¤¡Öinnocent starter¡×¤ò¸¹³Ú¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Ç¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿MUSEUM STYLE¤ä¡¢ÃÏ¸µ°¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤ÎÂÀ¸Ý¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¿å¼ù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÇ»¤Î1Ëç¡ª¤¼¤Ò¤¼¤Ò¤ªÂ¦¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ØTHE MUSEUM ¸¡Ù
2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä
È¯Çä¸µ¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICS-94238
²Á³Ê¡§¡ï8,470 (ÀÇ¹þ)
½é²ó¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡§Blu-ray+¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯+ÆÃÀ½BOX»ÅÍÍ
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§KICS-4238
²Á³Ê¡§¡ï3,300 (ÀÇ¹þ)
¡ãCD¡ä
01. BLUE ROSE¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ø¥¯¥¤¥ºRPG ËâË¡»È¤¤¤È¹õÇ¤Î¥¦¥£¥º¡Ù¡Ö¥á¥¢¥ì¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ë
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§Ê¡ÅÄ½é¡¦kikurage¡¦ÀÐÀîÍÛÀô¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£´Ö ¿Î (Elements Garden)
02. WHAT YOU WANT¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×ED¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§ats-¡¡ÊÔ¶Ê¡§ats-¡¢À¶¿åÉð¿Î¡õÅÏÊÕÅ°
03. NEVER SURRENDER¡Ê·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡ÖËâË¡¾¯½÷¥ê¥ê¥«¥ë¤Ê¤Î¤Ï Detonation¡×¼çÂê²Î¡Ë
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð
04. REBELLION¡Ê¥¢¥Ë¥á¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡ÖÈÀµÕÀ¥ß¥ê¥ª¥ó¥¢¡¼¥µ¡¼¡×¼çÂê²Î¡Ë
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¹âÈøÁÕÇ·²ð¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð
05. METANOIA¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢£Ø£Ö¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº (Elements Garden)
06. FINAL COMMANDER¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢£Ø£Ö¡×ÁÞÆþ²Î¡Ë
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð (Elements Garden)
07. FIRE SCREAM¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¡ÖÀïÉ±Àä¾§¥·¥ó¥Õ¥©¥®¥¢ XD UNLIMITED¡×¿·¼çÂê²Î¡Ë
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§µÆÅÄÂç²ð (Elements Garden)
08. Link or Chains¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖLevius ¥ì¥Ó¥¦¥¹¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§ÆîÅÄ·ò¸ã¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÆîÅÄ·ò¸ã
09. Get up! Shout!¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHAMAN KING¡×Âè2ÃÆOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§»³ËÜÎè»Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§²ÃÆ£Íµ²ð
10. Red Breeze¡Ê¿·À¤Âå¥ê¥Ã¥Á¥¢¥Ë¥áRPG¡ÖCOUNTER:SIDE¡×¼çÂê²Î¡Ë
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯ (Elements Garden)¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£±ÊÎ¶ÂÀÏº (Elements Garden)
11. ¥À¥Ö¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥â¥À¥Á¥²¡¼¥à¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§¤·¤Û¤ê¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥±¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°¡ßÆüÈæÌîÍµ»Ë
12. Sugar Doughnuts¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ç¤³¤Ü¤³Ëâ½÷¤Î¿Æ»Ò»ö¾ð¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§Æ£ÎÓÀ»»Ò¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥± (Blue Bird¡Çs Nest)¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÅÏÊÕÅ°¡ßÆüÈæÌîÍµ»Ë (Blue Bird¡Çs Nest)
13. Turn the World¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖSHAMAN KING FLOWERS¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§¥è¥·¥À¥¿¥¯¥ß (saji)¡¢¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¥µ¥«¥Î¥¦¥¨¥è¡¼¥¹¥± (Blue Bird¡Çs Nest)¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÆüÈæÌîÍµ»Ë¡ßÅÏÊÕÅ° (Blue Bird¡Çs Nest)
14. ADRENALIZED¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖHIGHSPEED Étoile¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á¡¡ÊÔ¶Ê¡§¸÷Áý¥Ï¥¸¥á
15. innocent starter ¡½MUSEUM STYLE¡½
ºî»ì¡§¿å¼ùÆà¡¹¡¡ºî¶Ê¡§ÂçÊ¿ ÊÙ¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÌçÏÆÂçÊå
16. ¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã
ºî»ì¡§ÀÐËÜÈþÍ³µ¯¡¡ºî¶Ê¡§ÏÂÅÄ¹áÉÄ¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÏÂÅÄ¹áÉÄ
¡ãBlu-ray¡ä ¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
NANA CLIPS 9
MUSIC CLIP
01. METANOIA
02. Knock U down
03. FIRE SCREAM
04. Get up! Shout!
05. Go Live¡ª
06. ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
07. ADRENALIZED
08. ÇïÆ°
MAKING
01. METANOIA
02. Knock U down
03. FIRE SCREAM
04. Get up! Shout!
05. Go Live¡ª
06. ¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
07. ADRENALIZED
08. ÇïÆ°
TV-CM
01. NANA CLIPS 8 (type A)
02. NANA CLIPS 8 (type B)
03. LIVE GRACE -OPUS ·- ¡ß ISLAND ¡ß ISLAND¡Ü (type A)
04. LIVE GRACE -OPUS ·- ¡ß ISLAND ¡ß ISLAND¡Ü (type B)
05. METANOIA (type A)
06. METANOIA (type B)
07. CANNONBALL RUNNING (type A)
08. CANNONBALL RUNNING (type B)
09. CANNONBALL RUNNING (type C)
10. CANNONBALL RUNNING (type D)
11. LIVE EXPRESS (type A)
12. LIVE EXPRESS (type B)
13. FIRE SCREAM
14. FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow (type A)
15. FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow (type B)
16. ACOUSTIC ONLINE (type A)
17. ACOUSTIC ONLINE (type B)
18. Get up! Shout! (type A)
19. Get up! Shout! (type B)
20. DELIGHTED REVIVER (type A)
21. DELIGHTED REVIVER (type B)
22. DELIGHTED REVIVER (type C)
23. DELIGHTED REVIVER (type D)
24. LIVE HOME ¡ß RUNNER (type A)
25. LIVE HOME ¡ß RUNNER (type B)
26. LIVE HEROES (type A)
27. LIVE HEROES (type B)
28. ADRENALIZED (type A)
29. ADRENALIZED (type B)
30. LIVE JUNGLE ¡ß PARADE
31. CONTEMPORARY EMOTION
SPECIAL FEATURE
¡¦¿å¼ùÆà¡¹ ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥®¥ã¥ó¥° 1200²óÆÍÇËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¡¡1¡ª2¡ª3¡ª4¡ª¡¡¥¹¥Þ¥®¥ã¥óº×¤ê¡ª¡ª¡×2025.9.21ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¡ÚÌë¸ø±é¡Û
¡¦¡ÖNo Rain, No Rainbow¡×¡ÖOpen Your Heart¡×¡ÚÃë¸ø±é¡Û¢¨Ãë¸ø±é¤Ï²Î¾§¶Ê¤Î¤ß¼ýÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ Vocalless CD¡Û¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤ß
¡ÖTHE MUSEUM ¸¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×+Vocalless CD
¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤ÎVocalless ver.¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
ÉÊÈÖ¡§ECB-1822
²Á³Ê¡§¡ï9,647(ÀÇ¹þ)
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖTHE MUSEUM ¸¡×Ë¡¿ÍÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¦56Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡Ê¥Õ¥©¥ó¥¿¥ÖW60¡ßH95Ð¡Ë¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸57Ð
amazon¡§¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¥í¥´»ÈÍÑ¡Ë¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¥á¥¬¥¸¥ã¥±
HMV¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Neowing¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
Sofmap¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§76Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
TSUTAYA¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ò½ü¤¯¡Ë¡§A3¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼
WonderGOO/¿·À±Æ²¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¡Ú¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ Vocalless CD¡Û
¥¥ó¥¯¥êÆ²¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡§57Ð´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê2ËçÁÈ¡Ë
¢¨ÆÃÅµÊª¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÊª¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å¼ùÆà¡¹¡ÖTHE MUSEUM ¸¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÂè4ÃÆ¡ÖTHE MUSEUM ¸¡×È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë ¡ÖÉü¹ïÈÇB2¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
Éü¹ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦WONDER QUEST EP
¡¦NEVER SURRENDER
¡¦METANOIA
¡¦FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow
¡¦Get up! Shout!
¡¦ADRENALIZED
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹¡¿¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹¡¿¥¥ó¥¯¥êÆ²
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§2026/1/21È¯Çä¡¡¿å¼ùÆà¡¹¡ÖTHE MUSEUM¡¡¸¡×½é²ó¸ÂÄêÈ×/ÄÌ¾ïÈ×
¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁª¤Ó¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¹ØÆþÁ°¤ËÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ï¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤ÎÇÛÉÛÊýË¡¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ÖPokecha¡Ê¥Ý¥±¥Á¥ã¡Ë¡×È¯Çä¡ª
¿å¼ùÆà¡¹¡ØTHE MUSEUM ¸¡ÙPokecha¡Ê¥Ý¥±¥Á¥ã¡Ë¡Á¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢CD¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á Á´7¼ï¡Ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
THE MUSEUM ¸ ¡¿ ADRENALIZED ¡¿ Get up! Shout!
FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow
METANOIA ¡¿ NEVER SURRENDER ¡¿ WONDER QUEST EP
²Á³Ê¡§¡ï1,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥¤¥Ö²ñ¾ìÈÎÇä¡§1·î23Æü(¶â) ¡Á1·î25Æü(Æü)TOYOTA ARENA TOKYO
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¡§KING¤¯¤¸ ONLINE
https://kuji.kingrecords.co.jp/lotteries/nanamizuki_themuseum4_pokecha
ÈÎÇä´ü´Ö¡§1·î23Æü(¶â)14:00¡Á2·î15Æü(Æü)23:59
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.mizukinana.jp/news/#news2554
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡×
2025Ç¯
12·î6Æü(ÅÚ)¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
12·î13Æü(ÅÚ)¡¢14(Æü)¡Ú°¦É²¸©¡Û¾¾»³»ÔÌ±²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
12·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¡ÚÊ¼¸Ë¸©¡Û GLION ARENA KOBE
12·î27Æü(ÅÚ)¡¢28Æü(Æü)¡Ú¹Åç¸©¡Û¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯
1·î10Æü(ÅÚ)¡¢11Æü(Æü)¡Ú°¦ÃÎ¸©¡ÛNiterraÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È»ÔÌ±²ñ´Û ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Û¡¼¥ë
1·î17Æü(ÅÚ)¡¢18Æü(Æü)¡ÚÊ¡²¬¸©¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë¡õ¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¢24Æü(ÅÚ)¡¢25Æü(Æü)¡ÚÅìµþÅÔ¡ÛTOYOTA ARENA TOKYO
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ü¡×
¹á¹Á¸ø±é¡§2026Ç¯2·î15Æü(Æü) ¥Þ¥¯¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(MacPherson Stadium)
¾å³¤¸ø±é¡§2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ),8Æü(Æü) ²ó响Ç·ÃÏMusic Park
¥½¥¦¥ë¸ø±é¡§2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ), 22(Æü) À¤½¡Âç³Ø¹» ¥Ç¥ä¥ó¥Û¡¼¥ë
ÂæËÌ¸ø±é¡§2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ), 12(Æü) ÂæËÌ¹ñºÝ²ñµÄ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊTICC¡Ë
¢¨¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ï»þÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.mizukinana.jp/special/2025_livevision/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¿å¼ùÆà¡¹¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.mizukinana.jp