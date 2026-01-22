À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Öº£¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×Ã´Åö·èÄê¡ª4·î22Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI.K.T¡Ù¤Ë¤â¼ýÏ¿¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI.K.T¡ÊI Know Tomorrow¡Ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Öº£¤â¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò´Þ¤àÁ´11¶Ê¤ÎËÜºî¤Ï¡¢29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÌÂ¤¤¤ä¿´¤ÎÍÉ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌ¤Íè¤ØÌÜ¤ò¤à¤±¤ë¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÃúÇ«¤ËËÂ¤¤¤ÀÞÕ¿È¤Î£±Ëç¡£¥Ô¥¢¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÀ¼¿§¤¬Ì¥ÎÏ¤Î³Ú¶ÊÃ£¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÄ¼«¿È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤ä¥á¥í¥Ç¥£¤ËÁÇÄ¾¤Ê´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡¢º£¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºî²È¿Ø¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿Ø¤¬»²²Ã¤·¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ ½é²óÈ×¤Ë¤ÏErika Ikuta Tour 2025 ¡Øbitter candy¡Ù¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¡ª½éÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤ò¼ý¤á¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ª¤è¤Ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹ÊÞÊÌÆÃÅµ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ªÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ØI.K.T¡Ù¡Ê¥è¥ß¡§¥¢¥¤ ¥Î¥¦ ¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ë
2026Ç¯4·î22ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×A¡Û
»ÅÍÍ¡§CD+BD+¥¢¥¯¥¹¥¿A+Lyric¡õPhoto Book¡Ü¥È¥ì¥«A¡Ü¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉA
²Á³Ê¡§¡ï12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13630¡Á32
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×B¡Û
»ÅÍÍ¡§CD+BD+¥¢¥¯¥¹¥¿B+Lyric¡õPhoto Book¡Ü¥È¥ì¥«B¡Ü¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥ÉB
²Á³Ê¡§¡ï12,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13633¡Á35
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê½é²ó»ÅÍÍ¡Ë¡Û
»ÅÍÍ¡§CD+¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´3¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡Ë
²Á³Ê¡§¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13636
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://erikaikuta.lnk.to/I.K.T_1stAL
¡Ê¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¡¢Sony Music Shop ¤Ë¤Æ4·î22Æü(¿å)È¯Çä À¸ÅÄ³¨Íü²Ö1st¥¢¥ë¥Ð¥à ¡ØI.K.T¡Ù ¤òÃêÁª¸¢ÍøÉÕ¤ÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢°Ê²¼£Á¾Þ¤â¤·¤¯¤Ï£Â¾Þ¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
A¾Þ¡§Iku Phone ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¡¼¥É50Ì¾ÍÍ(°¸Ì¾¤¢¤ê)
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580421
Sony Music Shop¸ÂÄêÁá´üÍ½ÌóÃêÁªÆÃÅµÉÕ¤CD¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sonymusicshop.jp/m/sear/groupShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=SRCL000013630&cd=ikt_0422
CD¥·¥ç¥Ã¥×¥Á¥§¡¼¥óÊÌÀèÃåÆÃÅµ·èÄê
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/info/580422
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¡Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5»þ30Ê¬ÏÈ¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
TOKYO MX¡¡4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êËè½µ·îÍË¤è¤ë9»þ25Ê¬ÊüÁ÷³«»Ï
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¹á·îÈþÌë¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡Á»Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù¡ÊTO¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§ÄÇÌ¾Í¥
Ì¡²è¡§ÇÈÌîÎÃ
´ÆÆÄ¡§´äºêÎÉÌÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§äÂÎØ°¦»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£ËÒÊæ
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÅÄÂ¼¤»¤¤¤ Æü¹â°½Èþ ÅÄÊö°é»Ò Ï¤°ïÈô
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÄÂ¼¤»¤¤¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®ÃÓ¿¿Í³»Ò
ÊÔ½¸¡§Áý±Ê½ã°ì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ½ß
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»³Ú¡§Ì¤ÃÎÎÜ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈ¿®·ÄÂÀ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡ÖËÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡ª¡×
¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤Î¾ðÇ®¤¬À¤³¦¤òÆ°¤«¤¹¡½¡½
ËâÎÏ¤ò»ý¤Äµ®Â²¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ã¥¨¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¹¥È¡ä
½ñÊª¤Ê¤À¤³¦¤ÇËÜºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿È¤ËÈë¤á¤¿¶¯Âç¤ÊËâÎÏ¤¬±¢ËÅ¤ò¾·¤¯¡£
²¼Ä®¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤ÏÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡¦¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ÈÊÌ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤µ¤¨¼Î¤Æ¤Æ¡½¡½
¾ï¼±¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤µ®Â²¼Ò²ñ¤Ç¡¢ËÜ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢
¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤ÎÆ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡ãÀ¸ÅÄ³¨Íü²Ö¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²Î¤È¥Ô¥¢¥Î¤ÇÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦²»³Ú¤òËÂ¤°¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ä¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼100¼þÇ¯µÇ°ºî¡Ø¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ÙÆüËÜÈÇ¤Ç¼ç¿Í¸ø¥¢¡¼¥·¥ãÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤ë1st EP¡Öcapriccioso¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2025Ç¯¤Ë2nd EP¡Öbitter candy¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Ô¥ê¥ª¥É¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2026Ç¯4·î¡¢¼«¿È½é¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖI.K.T¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£
© ¹á·îÈþÌë¡¦TO ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾åÀ½ºî°Ñ°÷²ñ£²£°£²£¶
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://booklove-anime.jp/
À¸ÅÄ³¨Íü²Ö¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://erikaikuta.jp/s/m12/?ima=0835
À¸ÅÄ ³¨Íü²Ö | ¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ErikaIkuta/