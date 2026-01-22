³á±ºÍ³µ/FictionJunction¡¢LiSA¡¢KOKIA¡¢ASCA¡¢JUNNA¤Ê¤É¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤òBlu-ray¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ºî¶Ê²È¤Î³á±ºÍ³µ¤¬¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥é¥¤¥ô¥Ä¥¢¡¼¡ØYuki Kajiura LIVE vol.#21 ¡Á60 Songs¡Á¡Ù¤«¤é¡¢8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò±ÇÁü²½¡¢Blu-ray¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼32Ç¯ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ëºòÇ¯¡¢7·î26Æü¤ÎÂçºå¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô10¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡¢³á±º¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºî¶Ê²È¤é¤·¤¯¡¢Ç¯Îð¤ò³Ú¶Ê¿ô¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡¢Soundtrack Special¸ø±é¤ÈÊ»¤»¤Æ±ä¤Ù60¶Ê¤òÈäÏª¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËASCA¡¢JUNNA¡¢ÎëÌÚ±ÍÈþ»Ò(EMIKO)¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤ËLiSA¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ËKOKIA¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬³á±º¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¸ÄÀË¤«¤Ë²Î¾§¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡¢LiSA¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡Ö±ê¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Àä»¿¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¼çÂê²Î¤Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤ò²Î¾§¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿³á±º¤È¶¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä³á±ºµÚ¤Ó½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´Þ¤àÆÃÅµ±ÇÁü¡Ö¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö¡ÖYuki Kajiura LIVE vol.#20 ¡ÁÆüËÜ¸ìÉõ°õ20th Special¡Á¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¸ÂÄê¥«¥é¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡¢¥é¥ß¥Í¡¼¥È¥Ñ¥¹¤Î¥ì¥×¥ê¥«¡¢¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤¿48P¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¡¢¹ë²ÚBOX»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆFictionJunction¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç³á±º¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àé½©³Ú¤ò±ÇÁü¤È¤·¤Æ»Ä¤»¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤Î´î¤Ó¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆËö±Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯7·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖYuki Kajiura LIVE vol.#22 ¡Áprecious pieces¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó12Ç¯¤Ö¤ê¤ËFictionJunction YUUKA¤È¤·¤ÆÆîÎ¤ÐÒ¹á¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤òÈ¯É½¡¢¸½ºßFCÆó¼¡Àè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
LIVE Blu-ray¡ØYuki Kajiura LIVE vol.#21¡Á60 Songs¡Á¡Ù
2026Ç¯1·î21ÆüÈ¯Çä
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ê2BD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVXL 276-8
²Á³Ê¡§¡ï22,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Ê1BD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVXL-279
²Á³Ê¡§¡ï8,800
¢¨ÆÃÅµ±ÇÁü¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡õ¥á¥¤¥¥ó¥°¼ýÏ¿¡Ë
´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ
ÆÃÅµ¥Ç¥£¥¹¥¯¡§¡ÖYuki Kajiura LIVE vol.#20 ¡ÁÆüËÜ¸ìÉõ°õ20th Special¡Á¡×¼ýÏ¿
¥é¥ß¥Ñ¥¹¥ì¥×¥ê¥«¡¢¡¡T¥·¥ã¥Ä[¸ÂÄê¥«¥é¡¼]¡¢48P¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Ü¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯Æ±º
¾¦ÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://kajiurayuki.lnk.to/260121_PKG
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ö°ú¤½Ð¤·¤ÇÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×FictionJunction feat. KAORI
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://FictionJunction.lnk.to/Hikidashide_hakkoshiteiru
¡Öblack rose¡×FictionJunction feat. EMIKO
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://fictionjunction.lnk.to/blackrose
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Yuki Kajiura LIVE vol.#22 ¡¢2026Ç¯³«ºÅ·èÄê¡ª
2026Ç¯7·î4Æü(ÅÚ)Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯7·î19Æü(Æü)Åìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
2026Ç¯7·î20Æü(·î¡¦½Ë)Åìµþ¡¦¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
2026Ç¯£¸·î£¸Æü(ÅÚ)ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯£¸·î£¹Æü(Æü)ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡ª
²Î»ì¥Ç¡¼¥¿
M1 ¡Öblack rose¡×FictionJunction feat. EMIKO
M7¡Ö°ú¤½Ð¤·¤ÇÈ¯¸÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×FictionJunction feat. KAORI
En2¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×LiSA
https://smej.box.com/s/tl33puahrrdiiuuw91vlq901qo04p3mf
