¥¹¥¹ÅÉ¤êÉÕ¤±¤ë´ñº×¡Ö¥á¥ó¥É¥ó¡×»Ø½É»Ô¡¦»³Àî¡Úµµ¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤´¤·¤Þ»£¤Ã¤¿¡ª¡Û
µµÅÄµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Îµ¨Àá¤Î±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Öµµ¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤´¤·¤Þ»£¤Ã¤¿¡ª¡×¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï»Ø½É»Ô¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËèÇ¯¡¢µìÀµ·î¤Î¤³¤í¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¥á¥ó¥É¥ó¡×¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤Ã¤Æ¡¢´é¤Ë¥¹¥¹¤òÅÉ¤êÉÕ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈºÒÆñ¤Ê¤ªº×¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥®¥ãー¡ª¡ª¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»Ø½É»Ô»³Àî¤ÎÍø±ÊÃÏ¶è¡£³«Ê¹³Ù¤òË¾¤à¤Î¤É¤«¤Ê½¸Íî¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â´é¤Ë¥¹¥¹¤òÅÉ¤êÉÕ¤±¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡Ö¥á¥ó¥É¥ó¡×¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´ñÈ´¤ÊÌÌ¤ä°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥á¥ó¥É¥ó¤Î°ì¹Ô¤Ï¡¢½¸Íî¤òÎý¤êÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢½»Ì±¤ä¸«ÊªµÒ¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥¹¥¹¤òÅÉ¤ê¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¹¤òÅÉ¤é¤ì¤ë¤Èº£Ç¯°ìÇ¯¤òÌµÉÂÂ©ºÒ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥á¥ó¥É¥ó¤ÎÉÝ¤µ¤ËÂçµã¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÏÆþ¤ì»õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥á¥¤¥¯¤¬ÂæÌµ¤·¤À¡×
¤½¤·¤Æ»ä¤â¡¦¡¦¡¦¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡©
¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Ö³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
½¸Íî¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îµã¤À¼¤È¡¢ÃÏ°è¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡¦ ¡¦
