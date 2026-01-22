¥Ð¥¿¥Ð¥¿½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÂçË»¤·¡Ä¡¡·Ç¼¨ÈÄÀßÃÖ¤Ë¥È¥ê¥×¥ëÁªµó¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÎÁª´É¿¦°÷¤â¡¡¼¯»ùÅç
½°µÄ±¡¤Ï23Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£º£·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢Íè·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¡¢µÞ¤ÊÁªµó¤Ë¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ï½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±âÈþÂçÅç¤ÎÎ¶¶¿Ä®¤Ç¤Ï22ÆüÄ«¤«¤é¡¢½°±¡Áª¤Î¸õÊä¼Ô¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄ®Æâ¤Î72¤«½ê¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÀßÃÖ¶È¼Ô¡Ë¡ÖµÞ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×
¤³¤Á¤é¤ÏÀ¥¸ÍÆâÄ®Ìò¾ì¤Ç¤¹¡£Ä®¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤Ï1¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢22Æü¤Ï±þ±ç¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ÆÅêÉ¼½ê¤ÎÆþ¾ì·ô¤Î»ÅÊ¬¤±¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀ¥¸ÍÆâÄ®Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ Ê¡»³¹ÀÌé½ñµÄ¹¡Ë¡Ö¤â¤¦¥Ð¥¿¥Ð¥¿¡£º£¤ä¤Ã¤ÈÍ½»»ºî¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÄÌ¤ì¤Ð¤¢¤·¤¿¤«¤éÍ½»»»È¤¨¤ë¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿ー¥È¡×
À¥¸ÍÆâÄ®¤Ç¤Ï¡¢Åê³«É¼Æü¤Î8Æü¤Ë²Ã·×Ï¤ËãÅç¤Ç¡¢Ä®¼çºÅ¤Î¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÂç²ñ¤â¤¢¤ê¡¢¿¦°÷¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÖÉÛ»Ö»Ô¤Ç¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î5¤Ä¤ÎÁªµó
°ìÊý¡¢»ÖÉÛ»Ö»Ô¤Ç¤ÏÇ¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦»ÔÄ¹Áª¤È»ÔµÄÁª¤¬25Æü¹ð¼¨¡¢1ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï»ÔÄ¹Áª¤È»ÔµÄÁª¤¬26Æü¤«¤é¡¢½°±¡Áª¤¬28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÖÉÛ»Ö»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¡¢11·î¤Î¸©µÄÊäÁª¡¢º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¡¢»ÔµÄÁª¡¢½°±¡Áª¤È5¤Ä¤ÎÁªµó¤¬¤¢¤ê²áµîºÇÂ¿¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê»ÖÉÛ»Ö»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ °¾Àî¾¡É§»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë¡Öºî¶ÈÅª¤Ë¤ÏÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£¿¦°÷¤Ë¤â¤¦¾¯¤·ÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢½°±¡Áª¤Î¡ÖÅêÉ¼½êÀ°Íý·ô¡×¤ÎÈ¯Á÷¤¬´üÆüÁ°ÅêÉ¼Æü¤Þ¤Ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡ÖÅêÉ¼½êÀ°Íý·ô¡×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ¾Á°¤ä½»½ê¤Ê¤É¤òµÆþ¤¹¤ì¤ÐÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
