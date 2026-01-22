¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Þ¤¿ÉÔ¾Í»ö¡¡½äººÄ¹¤¬¸øÊ¸½ñµ¶Â¤¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡ÖÉÔÈ÷¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ËÜÉôÄ¹¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¡×
¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Î½äººÄ¹¤¬µîÇ¯12·î¡¢¸øÊ¸½ñ¤òµ¶Â¤¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í°õ¸øÊ¸½ñµ¶Â¤¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸©·Ù¤Î½äººÄ¹¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½äººÄ¹¤Ï2023Ç¯¤«¤é¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÁÜºº¤ÇÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò³°Éô¤Îµ¡´Ø¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö¾È²ñ½ñ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ëºÝ¡¢É¬Í×¤ÊºÇ½ª·èºÑ¤ò¼õ¤±¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç¸ø°õ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê£¿ô²ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾å»Ê¤¬µ¤¤Å¤È¯³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢½äººÄ¹¤Ï¡Ö½ñÎà¤ÎÉÔÈ÷¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£È¯É½¤»¤º¤â¡Ä°ìÉôÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡ÖÀâÌÀ¤¬É¬Í×¡×
¸©·Ù¤ÏµîÇ¯12·î¡¢½äººÄ¹¤ò¡ÖËÜÉôÄ¹·±²ü¡×½èÊ¬¤È¤·¤¿¾å¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¡¢¼¯»ùÅçÃÏ¸¡¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¤¤¤º¤ì¤âÀµÅö¤ÊÁÜºº¹Ô°Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Â³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤òÍ±Í½¤·ÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ïº£²ó¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÉ½¤Î´ð½à¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉôÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡ÖÀâÌÀ¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢22ÆüÉÔ¾Í»ö¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
22Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç´äÀ¥ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¸©·Ù ´äÀ¥ÁïËÜÉôÄ¹¡Ë¡ÖÀµÅö¤Ê¶ÈÌ³¤Î¤¿¤á¤Î½ñÎà¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¸ø°õ¤ò»È¤Ã¤¿¸øÊ¸½ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬´õÇö¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¡£Ê¸½ñºîÀ®¤ä·èºÑ¡¢Ê¸½ñ´ÉÍý¤Î½ÅÍ×À¤ò¿¦°÷¤Ë°Õ¼±¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×
¸©·Ù¤Ï¤ª¤È¤È¤·¡¢°ìÏ¢¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¼õ¤±¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë6¿Í¤Î·Ù»¡´±¤¬Ä¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
