¼¯»ùÅç¤Ë¤â¶¯¤¤´¨µ¤¡Ö´°Á´¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤¿¡Ä¡×É¹ÅÀ²¼¤ÎÃÏÅÀ¤â¡¡¤Ì¤¯¤â¤êµá¤á²¹Àô¤Ø¡¡¡ÈÆÃ¹¶ºù¡É¤Ï¸«¤´¤í
22Æü¤Î¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤Îµ¤²¹·×¤Ï4.6ÅÙ¤Ç¡¢ËÉ´¨¶ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
22ÆüÄ«¤Ï¡¢Ì¸Åç»Ô¹ÂÊÕ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.1ÅÙ¡¢´ÎÉÕÄ®Á°ÅÄ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.5ÅÙ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç2.8ÅÙ¤Ê¤É¡¢Ê¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ëÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¼¯²°»Ôµ±ËÌ¤Ç3.6ÅÙ¡¢°¤µ×º¬»Ô¤ÈÌ¸Åç»ÔËÒÇ·¸¶¤Ç4.7ÅÙ¤È¡¢¸©Æâ33¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢20ÃÏÅÀ¤Çº£µ¨1ÈÖ¤Î´¨¤µ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂç³ØÀ¸¡Ë¡ÖÀè½µÃÈ¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´°Á´¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1¸Â¤ÎÆü¤Ï¤Õ¤È¤ó¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×
¡Ê¼õ¸³À¸¡Ë¡ÖÅà¤¨¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤´¨¤¤¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÈ¤«¤¯¤·¤ÆÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¼õ¸³À¸¤À¤«¤é¡×
¤¤ç¤¦¤Î¤è¤¦¤Ê´¨¤¤Æü¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢²¹Àô¡£¼¯»ùÅç»Ô¾ë»³Ä®¤Î²¹Àô¤Ç¤â¡¢Åò¤±¤à¤ê¤¬Î©¤Á¾å¤ë¤Ê¤«¡¢Îä¤¨¤¿ÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊµÒ¡Ë¡ÖÅòÇµ»³¤Î¤ªÅò¤ÏÇ®¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤»þ´ÖÉÛÃÄ¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯Æþ¤ì¤ë¡×
¡ÊµÒ¡Ë¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Èè¤ì¤â¿´¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¡×
´¨¤µ¤Î°ìÊý¤Ç¡Ä¡£
Ì¸Åç»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ó¥¶¥¯¥é¤¬Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¸Åç»Ô¤Î¹ñÊ¬ÃóÆÖÃÏ¶á¤¯¤ÎÆÃ¹¶Èê¸ø±à¤Îºù¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡ÖÆÃ¹¶ºù¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¡¢¤³¤Î1ËÜ¤À¤±¤¬¤³¤Î»þ´ü¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÊÁÝ½ü¤¹¤ë¿Í¡Ë¡Ö´¨¤«¤Ã¤¿¡£Àã¤¬¹ß¤é¤ºÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºù¤¬1ËÜ¡¢ËèÇ¯Áá¤¯ºé¤¯¡£¤¤ì¤¤¡×
¸©Æâ¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ24Æü¤Ë¤«¤±´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ò¤¦¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ë´¨¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
