¡Ö·ÑÂ³Åª¤ÊÂÇ¾å¤²¤ò¡×£È£³¥í¥±¥Ã¥È¼ºÇÔ¤«¤é£±¤«·î¡¡¼ï»ÒÅç¤Ç¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÁê¼¡¤°¡¡¼¯»ùÅç
H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¼ºÇÔ¤«¤é¡¢¤¤ç¤¦22Æü¤Ç1¤«·î¡£ÂÇ¤Á¾å¤²ºÆ³«¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼ï»ÒÅç¤Î´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Àè·î22Æü¡¢¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¡£¤·¤«¤·¡¦¡¦¡¦¡£
¡ÊJAXA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡Ë¡ÖÂè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Áá´ü¤ËÇ³¾ÆÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡×
ÅëºÜ¤·¤¿ÆüËÜÈÇGPS±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤5¹æµ¡¡×¤òµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Âè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Í½Äê¤è¤êÁá¤¯Ç³¾Æ¤òÄä»ß¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
H3¤Î¼ºÇÔ¤Ï3Ç¯Á°¤Î½é¹æµ¡¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ÊJAXA »³Àî¹¨Íý»öÄ¹¡Ë¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤Ï¡Ä
JAXA¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï±ÒÀ±¤ÎÊÝ¸î¥«¥Ðー¤¬Ê¬Î¥¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢±ÒÀ±¤Èµ¡ÂÎ¤ÎÀÜÂ³ÉôÊ¬¤È¡¢2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ÎÇÛ´É¤¬Â»½ý¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁá´üÄä»ß¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤ÎÆÃÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤¡×¤Î³«È¯Èñ¤Ï¡¢5¡¦6¡¦7¹æµ¡¤Î3µ¡¤¢¤ï¤»¤Æ1000²¯±ß¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤ÎÈñÍÑ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²óÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤5¹æµ¡¡×¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÍî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
H3¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È²½¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¼çÎÏ¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£4·î°Ê¹ß¤Ï¡¢¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤ëÊäµëµ¡¤ä²ÐÀ±Ãµººµ¡¡¢¾ðÊó¼ý½¸±ÒÀ±¤Ê¤ÉÂÇ¤Á¾å¤²¤ë·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£H3¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï7³äÂæ¤ËÄã²¼
ÀèÂå¤ÎH2A¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²À®¸ùÎ¨¤Ï98%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼ºÇÔ¤ÇH3¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï7³äÂæ¤ËÄã²¼¡£
¸¶°øµæÌÀ¤È¸åÂ³µ¡¤Ø¤Î±Æ¶ÁÄ´ºº¤Î¤¿¤á¡¢Íè·î1Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿H3¡¦9¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¡¢¼¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²Æü¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÊJAXA ÍÅÄÀ¿¡¦H3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ã¡Ë¡Ö¸¶°øµæÌÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤â¤¦°ìÅÙH3¤òµ°Æ»¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
³«È¯Ãæ¤Î¥¤¥×¥·¥í¥óS¥í¥±¥Ã¥È¤âÇ³¾Æ»î¸³¤Ç¤ÎÇúÈ¯»ö¸Î¤¬Â³¤Æñ¹Ò¤¹¤ëÃæ¡¢H3¤Î±¿ÍÑÄä»ß¤Ç¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î±§ÃèÍ¢Á÷¼êÃÊ¤¬ÅöÌÌ¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Æ¶Á¤Ï¼ï»ÒÅç¤Ë¤â
¡Êµ¼Ô¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢H3¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²±ä´ü¤ò¼õ¤±¤Æ½ÉÇñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
±Æ¶Á¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¾ì¤¬¤¢¤ë¼ï»ÒÅç¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¾Ç·É½»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¤¢¤ï¤»1Çñ7Ëü±ß¤«¤é15Ëü±ß¤¹¤ë4Åï¤ÎµÒ¼¼¤ÏÍ½Ìó¤ÇËþ¼¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼ï»ÒÅç¤¢¤é¤¥Û¥Æ¥ë ¹ÓÌÚÀ¯¿ÃÀìÌ³¡Ë¡Ö¡ÊÂÇ¤Á¾å¤²¡ËÃæ»ß¤ÎÈ¯É½¸å¡¢È¾Ê¬°Ê¾å¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÑÂ³Åª¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×´Ø·¸¼Ô¤âÍøÍÑ¤¹¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö´èÄ¥¤ì¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×
È¯¼Í¾ì¤Ë¶á¤¯¥í¥±¥Ã¥È´Ø·¸¼Ô¤âÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤¹¤ëÆî¼ï»ÒÄ®¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤Ç¤Ï¡£
¡Ê¤ª¤«¤¶¤¾¦Å¹ ÌøÅÄÎÍ°ìÅ¹Ä¹¡Ë¡ÖÉáÃÊJAXA¤ÎÊý¤ä¥í¥±¥Ã¥È´Ø·¸¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬Á´¤¯Íè¤Ê¤¤¡×
Å¹¼ç¤ÎÌøÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ºÇÔ¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î»Ñ¤Ë¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤ª¤«¤¶¤¾¦Å¹ ÌøÅÄÎÍ°ìÅ¹Ä¹¡Ë¡Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢ÇØÃæ¤¬°Å¤¤¡£´èÄ¥¤ì¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡× Q.´èÄ¥¤ì¤È¸À¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡© ¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´èÄ¥¤ì¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüËÜ¤Î±§Ãè³«È¯¤¬ÂÆ§¤ß¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÅçÌ±¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÁá´üºÆ³«¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
