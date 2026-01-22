¤ß¤ä¤Þ¥³¥ó¥»ー¥ë¡¡¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥óÀßÃÖ¤ÇÍè¾ìµÒ¤âÁý²Ã¡¡²Î¤ä³Ú´ï¤È½é¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ
Ì¸Åç»Ô¤Î¤ß¤ä¤Þ¥³¥ó¥»ー¥ë¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î¥Ûー¥ë¤Ç½é¤á¤ÆµîÇ¯¡¢ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¡£Ëè·î¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ûー¥ë¤ÎÍè¾ìµÒÁý²Ã¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢º£·î¡¢Â¾¤Î³Ú´ï¤È°ì½ï¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥ó¥µー¥È¤ÏÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¡×¤ä¡Ö¿À¡×¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿ºî¶Ê²È¤Î¶Ê¤ò¥Ô¥¢¥Î¡¢À¼³Ú¡¢´É¸¹ÂÇ³Ú´ï¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯6·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¡£¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤È¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢½Å¤µ¤ª¤è¤½15¥È¥ó¡¢¹â¤µ7.5¥áー¥È¥ë¡£²»¤òÌÄ¤é¤¹¤¿¤á¤ËÉ÷¤òÄÌ¤¹¥Ñ¥¤¥×¤Ï1858ËÜ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè·î³«¤«¤ì¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ê¡¢Íè¾ìµÒÁý²Ã¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢´ØÀ¾¤òµòÅÀ¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÉÚÅÄ°ì¼ù¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Q¤ß¤ä¤Þ¤Î¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©¡ÊÉÚÅÄ°ì¼ù¤µ¤ó¡Ë¡Ö²»¿§¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£²»¿§¤Î²ÄÇ½À¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î±éÁÕ·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ø´ø¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾®ÊÔÀ®¤Ç¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÉÚÅÄ°ì¼ù¤µ¤ó¡Ë¡Ö¥¹¥Æー¥¸¤È¥ª¥ë¥¬¥ó¤Çµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç»þº¹¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£±éÁÕ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È²¿¤È¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´é¤â¤È¤Æ¤âËþÂ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢±éÁÕ¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¥¢¥ó¥³ー¥ë¤â´Þ¤á¤ÆÁ´14¶Ê¡£¶µ²ñ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼³Ú¤È¥ª¥ë¥¬¥ó¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ä¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä´É¸¹ÂÇ³Ú´ï¤È¤Î¿·¤¿¤Ê²»¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤Ë¡ËËÜÊª¤Î²»¤òÄ°¤«¤»¤¿¤¯¤ÆÍè¤¿¡£¤¹¤´¤«¤Ã¤¿½Å¸ü¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥óÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×
¤ß¤ä¤Þ¥³¥ó¥»ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤â¥Ñ¥¤¥×¥ª¥ë¥¬¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²»³Ú¥×¥í¥°¥é¥à¤ò·×²è¤·¡¢Íè¾ìµÒÁý²Ã¤ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦