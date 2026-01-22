±¿Å¾40Ç¯Ä¶¤Ç½é¤á¤Æ¡¡ÀîÆâ¸¶È¯2¹æµ¡¤¬¤¢¤µ¤Ã¤Æ24Æü¤«¤éÄê´ü¸¡ºº¤Ø¡¡¼¯»ùÅç
¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï¡¢ÀîÆâ¸¶È¯2¹æµ¡¤ÎÄê´ü¸¡ºº¤ò24Æü¤«¤é¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶È¯¤ÎÄê´ü¸¡ºº¤Ï¡¢1Ç¯1¤«·î¤´¤È¤Î¼Â»Ü¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶å½£ÅÅÎÏ¤Ï22ÆüÀîÆâ¸¶È¯2¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äê´ü¸¡ºº¤Î¤¿¤á24Æü¤«¤éÈ¯ÅÅ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¹æµ¡¤ÎÄê´ü¸¡ºº¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¤Ë¡¢±¿Å¾´ü´Ö¤¬40Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Äê´ü¸¡ºº¤Ç¤Ï¸¶»ÒÏ§ËÜÂÎ¤Ê¤É112¹àÌÜ¤Î°ÂÁ´À¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³ËÇ³ÎÁ157ÂÎ¤Î°ìÉô¤ò¿·¤·¤¤Ç³ÎÁ¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¸Î»þ¤Ë¸¶»ÒÏ§¤òÎä¤ä¤¹¤¿¤á¤Îµë¿å¥Ý¥ó¥×¤òÉôÉÊÄ´Ã£¤¬³Î¼Â¤Ê¹ñÆâ¥áー¥«ー¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¹©»ö¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î30Æü¤ËÈ¯ÅÅ¤òºÆ³«¤·¤Æ¡¢4·î28Æü¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤òºÆ³«¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦