¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¤Ï2½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¡¢Î®¹ÔÈ¯À¸·ÙÊó¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Çº£·î18Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï1595¿Í¤Ç¡¢Á°¤Î½µ¤è¤ê255¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
1°åÎÅµ¡´Ø¤¢¤¿¤ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï27.98¿Í¤Ç¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ÖÎ®¹ÔÈ¯À¸·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ·ò½êÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤ÈÂ¿¤¤½ç¤Ë¡¢¢§À¾Ç·É½¤¬53¿Í¡¢¢§¼¯²°¤¬47.50¿Í¡¢¢§Ì¾À¥¤¬38.40¿Í¡¢¢§ÆÁÇ·Åç¤¬34.67¿Í¡¢¢§°¨ÎÉ¤¬31.13¿Í¡¢¢§¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¤Ï26.64¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤Î¸¡Æ¤¤ä¡¢¼êÀö¤¤¡¢¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ê¤É´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
