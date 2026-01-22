¹¾¸¶·¼Ç· °ä»ºÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¡Ö°Õ³°¤ÈÙæ¤á¤ë¤Î¤Ï¡È¤½¤³¤½¤³¤Îºâ»º¡É¤Î¿Í¡×!?¡Ö·»Äï»ÐËå¤Î±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×ÁêÂ³ÌäÂê¤ËÇº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î°ä»ºÁêÂ³¤Ç»Ð¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à½÷À¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä
Î¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢2¿Í»ÐËå¤ÇÁêÂ³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ä»ºÊ¬³ä¤Ç»Ð¤ÎÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤º¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡© ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·»Äï¤ÏÂ¾¿Í¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Þ¤Þ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÐËå¤Î´Ø·¸¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© »ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¡½¡½¹¾¸¶¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢º£¤«¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡Ê°ä»º¤ò¡ËÊ¬¤±¤ë¤«¡¢»ä¤¬Á´Éô·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é°ä»ºÁêÂ³¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¸å¤ÎÀ¤Âå¤ËÌäÂê¤ò°ä¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤¬Áá¤¯¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ºÝ¡¢7ºÐ¾å¤Î»Ð¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶¡§»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï»Ð¤È7¤ÄÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ð¤¬Á´Éô¡Ê¿Æ¤Î°ä»º¤ò¡ËÊü´þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡£Êü´þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç»ä¤¬³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¸³èÈñ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ð¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤ËÁ´ÉôÊü´þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£¤Ç¤ÏµÕ¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â¤·¤Æ¤ªÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î¡Ö¸ß½õ¡×¡¢¤ª¸ß¤¤½õ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½°ìÊý¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÊ¬³ä¤Î»ÅÊý¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö»Ð¤Î¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤ËÆÀ¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÙæ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾¸¶¤Ï¡Ö2¤Ä¤Ë1¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¾¸¶¡§¤â¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤À¤Ã¤¿¤é¤Ð¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤ËÉÔËþ¤ÏÉÔËþ¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î±ï¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤â¤¦»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤â¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÏÈá¤·¤à¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¿Æ¸æ¤µ¤ó¤â°¤¤¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÏ¢¤ì¹ç¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤ë¤·¤Í¡£·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¬¥é¥Ã¤ÈÀ³Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤è¤¯Ê¹¤¯¤±¤ì¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÎà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö¡×¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤½¤Î¿Í¤ÎËÜÅö¡Ê¤Î»Ñ¡Ë¤Ê¤Î¡£¤¿¤À¡¢åºÎï¤´¤È¤À¤±¤ÇÀè¤Ë¸À¤¦¤È¡¢½êÁ§¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤µ¤é¤Ë¹¾¸¶¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¡Öºâ»º¤ÈÁè¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤·¹¸þ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶¡§¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¡Ö¤½¤³¤½¤³¤Îºâ»º¡×¤Î¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ùæ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÙæ¤á¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢Á´¤¯Ìµ¤¤¤È¤â¤Á¤í¤óÙæ¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡£¤À¤«¤é¡¢¸å¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤ò»ý¤Ä¤Î¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¹¾¸¶¤Ï¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÖÂ»¤·¤ÆÆÀ¼è¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶¡§»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¹¤´¤¯¸Ç¼¹¤¹¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ç¡Ê¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¡Ë¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤òËÜÅö¤Ë¤è¤¯¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤À¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬Â»¤ò¤¹¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¸å¡¹ÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö´ÑÇ°Åª»ëÅÀ¤è¤ê¤â¡ÈÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¡É¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö´ÑÇ°Åª»ëÅÀ¤è¤ê¤â¡ÈÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¡É¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
