¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó vol.82¡×AKB48¼¡À¤Âå¤ÎÀ±¡¦°ËÆ£É´²Ö¡ßÀîÂ¼·ë°á¤¬ÅÐ¾ì¡ª ²Ä°¦¤¹¤®¤ëÃçÎÉ¤·¥°¥é¥Ó¥¢ÈäÏª♡
¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó vol.82¡×AKB48 67ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£É´²Ö¤È½éÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîÂ¼·ë°á¤¬ÅÐ¾ì
½Ü¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Èþ½÷¤ËÇ÷¤ë¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¶¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó vol.82¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¡£
AKB48¤Î20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿Ï¢ºÜ´ë²è¡Ö10Ç¯¸å¤â¤Þ¤¿·¯¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡£¡×¤Ï¡¢21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¥°¥ëー¥×¤Î¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥á¥ó¥Ðー¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ëÆâÍÆ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£Âè3²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢19´üÀ¸¤Î°ËÆ£É´²Ö¤ÈÀîÂ¼·ë°á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥êー¥¹¤Î67th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÌ¾»Ä¤êºù¡×¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë°ËÆ£¤È¡¢½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀîÂ¼¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤Æó¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾Ð´é¤äÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤ëÉ½¾ð¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ó¤¿°ìÌÌ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î20¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¤äÇ¯Ëö¤Î²ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤ò·Ð¤Æ´¶¤¸¤¿À®Ä¹¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤òÅÇÏª¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎAKB48¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÏÉ¬ÆÉ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢Amazon.co.jp¤Ç¤Ï¸ÂÄê³¨ÊÁ¤ÎÂçÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥ÉÆÃÅµÉÕ¤¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢#Mooove!¤ÎÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤¬¾þ¤ë¡£