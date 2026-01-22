¥É¥ë±ß£±£µ£¸¡¥£·£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£¹£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£µ£¸¡¥£·£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£¹£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥É¥ë±ß¤Ï158.75¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1690¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç158.18¥ì¥Ù¥ë¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï158.89¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤ê¡¢158.60ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Ë1.1670¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Á°ÆüNY½ªÃÍ¡Ê1.1685¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ø¤ÈÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1697¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1.17Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤ÏËÜÆü¤ÎNY¥«¥Ã¥È¤Ç¥æー¥í¥É¥ë1.1700¡Ê25²¯¥æー¥í¡Ë¡¢¥É¥ë±ß159.0¡Ê12²¯¥É¥ë¡Ë¤Ê¤É¤Î¹Ô»È´ü¸ÂÀßÄê¤¬¤¢¤ë¡£Áê¾ì¤Î°ú¤´ó¤»¸ú²Ì¤ä°ú¤Î±¤á¸ú²Ì¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡158.74¡¡EUR/USD¡¡1.1687
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸áÁ°¡¢¥É¥ë±ß¤Ï158.75¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1690¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤ÏÅìµþ»Ô¾ì¤Ç158.18¥ì¥Ù¥ë¤ò°ÂÃÍ¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Ë¤Ï158.89¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤Ï¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤ê¡¢158.60ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Ë1.1670¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢Á°ÆüNY½ªÃÍ¡Ê1.1685¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ø¤ÈÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤Ï1.1697¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1.17Âæ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ç¤ÏËÜÆü¤ÎNY¥«¥Ã¥È¤Ç¥æー¥í¥É¥ë1.1700¡Ê25²¯¥æー¥í¡Ë¡¢¥É¥ë±ß159.0¡Ê12²¯¥É¥ë¡Ë¤Ê¤É¤Î¹Ô»È´ü¸ÂÀßÄê¤¬¤¢¤ë¡£Áê¾ì¤Î°ú¤´ó¤»¸ú²Ì¤ä°ú¤Î±¤á¸ú²Ì¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡158.74¡¡EUR/USD¡¡1.1687