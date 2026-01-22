£±£³Æü¡¢Æî¸©Âè»°¼Â¸³ÍÄÃÕ±à¤Ç¡ÖÃÏ²Ö¸Ý¡×¤Î±éµ»»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¡Ê±×ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÄÄ»×´À¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò±×ÍÛ1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐÆî¾Ê±×ÍÛ»ÔÆî¸©¤Î¶µ°é¶É¤Ï¶áÇ¯¡¢Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ò³Ø¹»¶µ°é¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÅÁ¾µ¤ò¿Þ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤ÎÍÄÃÕ±à¤ËÅÁÅýÉñÍÙ¡ÖÃÏ²Ö¸Ý¡×¤Î¶µ°éµòÅÀ¤òÀß¤±¡¢±éµ»»ØÆ³¤ò¼ø¶È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤Û¤«¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¹Ô¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÎÁà¤ò¹Í°Æ¡£¤µ¤é¤Ë»Ò¤É¤âÉñÍÙÃÄ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¶¿ÅÚÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤È°¦Ãå¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Æî¸©ÃÏ²Ö¸Ý¤Ï¡¢À¶Âå²Å·ÄÇ¯´Ö¡Ê1796¡Á1820Ç¯¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì±´ÖÉñÆ§¤Ç¡¢Ìî³°¤Ç¤Î³Ý¤±¹ç¤¤²Î¤äÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÎÌ±ÍØ¡¢ÇÀºî¶È¤Î³Ý¤±À¼¤Ê¤É¤ò¸»Î®¤È¤¹¤ë¡£2011Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²ÈµéÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£

£±£³Æü¡¢Æî¸©Âè»°¼Â¸³ÍÄÃÕ±à¤Ç¡ÖÃÏ²Ö¸Ý¡×¤Î±éµ»»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¡Ê±×ÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ÄÄ»×´À¡Ë
