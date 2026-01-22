¡ÖÄË¤¤¤¯¤é¤¤´¨¤¤¡×23ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¡¡ÂçÊ¬
¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï23ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é24Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
22Æü¤â´¨¤¤1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¸©Æâ¡£
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¶ê¼î¤ÇÉ¹ÅÀ²¼5.7ÅÙ¡¢ÅòÉÛ±¡¤ÇÉ¹ÅÀ²¼4.4ÅÙ¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡½÷À
¡Ö¤â¤¦Åà¤¨¤ë´¨¤µ¤Ç¡£¸üÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¿Ä¤«¤é¡ÊÎä¤¨¤ë¡Ë¡×
¢¡ÃËÀ
¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¤¯¤é¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é24Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿ÃÏ¡¢»³ÃÏ¤È¤â¤Ë¸©Æâ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
23Æü¸á¸å6»þ¤«¤é¤Î24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃæÉô¤ÈËÌÉô¡¢À¾Éô¤Î»³ÃÏ¤Ç10¥»¥ó¥Á¡£Ê¿ÃÏ¤Ç5¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤ÏÀÑÀã¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
