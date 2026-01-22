¡Ú½°±¡Áª¡Û¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡ÂçÊ¬1¶è¤ËÄé½ßÂÀ»á¤òÍÊÎ©¤Ø¡¡µþÅÔ¤ÇÃÏÊýµÄ°÷¤ò·Ð¸³
½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï22Æü¡¢ÂçÊ¬£±¶è¤ËÄé½ßÂÀ»á47ºÐ¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÂçÊ¬1¶è¤ËÎ©¸õÊäÍ½Äê ¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦Äé½ßÂÀ»á
¡ÖÂçÊ¬¤Ë½»¤à¿Í¤¬¼¡À¤Âå¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡¢¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹ñ¤Å¤¯¤êÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬ÂçÊ¬1¶è¤ËÍÊÎ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÄé½ßÂÀ»á47ºÐ¤Ç¤¹¡£
Äé»á¤ÏµþÅÔÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËµþÅÔÉÜ¤ÎÄ¹²¬µþ»ÔµÄ¤äµþÅÔÉÜµÄ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Äé»á¤Ï¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¤ÏÏ¢¹çÂçÊ¬¤Ë¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ä¼ÒÌ±ÅÞ¤Ë¤â¿äÁ¦¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬1¶è¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«Ìµ½êÂ°¤Î¸½¿¦¡¦µÈÎÉ½£»Ê»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î±ÒÆ£Çî¾¼»á¡¢¶¦»ºÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î»³²¼³¡»á¡¢»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£