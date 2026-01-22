½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦»ºÅÞ¤Ï22Æü¡¢ÂçÊ¬£±¶è¤Ë¿·¿Í¤Î»³²¼³¡»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡ÂçÊ¬1¶è¤«¤éÎ©¸õÊä ¶¦»ºÅÞ¡¦¿· »³²¼³¡»á
¡ÖÊ¿ÏÂ¡¢Êë¤é¤·¡¢¿Í¸¢¡¢¤³¤Î3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤ËºÇÂç¸Â±è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×

ÂçÊ¬1¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤Ï22Æü¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÍÊÎ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¸©°Ñ°÷²ñ½ñµ­Ä¹¤Î»³²¼³¡»á49ºÐ¤Çº£²ó¤¬13²óÌÜ¤Î¹ñÀ¯Ä©Àï¤Ç¤¹¡£

²ñ¸«¤Ç»³²¼»á¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¸À¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂç·³³È¤ËÈ¿ÂÐ¤ò´Ó¤¤¤Æ¡¢ËÉ±ÒÍ½»»¤Ï¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ë»È¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤«¤éÊë¤é¤·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¡¢ÂçÊ¬2¶è¤È3¶è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦»ºÅÞ¤Ï¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ï»Ù»ý¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¼«¼çÅêÉ¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÍÊÎ©¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÂçÊ¬1¶è¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«Ìµ½êÂ°¤Î¸½¿¦¡¦µÈÎÉ½£»Ê»á¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¿·¿Í¤Î±ÒÆ£Çî¾¼»á¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎÄé½ßÂÀ»á¡¢»²À¯ÅÞ¡¦¿·¿Í¤ÎÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£