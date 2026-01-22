»þÂ®194¥¥í»àË´»ö¸Î¡¡Æó¿³¤Ï´í¸±±¿Å¾Ç§¤á¤º¡¡¿Ê¹ÔÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡ÖÎ©¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÂçÊ¬
»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤¬°ìÅ¾¡¢´í¸±±¿Å¾¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿»þÂ®194¥¥í¤Î¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÊ¡²¬¹âºÛ¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²á¼º±¿Å¾¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡TOS»³Ï©¸¬À®µ¼Ô
¡Ö¸¶È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Ä¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤È¤¹¤ë¡£È½·è¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢°äÂ²¤Ï¤¸¤Ã¤ÈºÛÈ½Ä¹¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2021Ç¯2·î¡¢ÂçÊ¬»ÔÂçºß¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¾®Ìø·û¤µ¤ó¤¬¼Ö¤Ç±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í»þÂ®194¥¥í¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ19ºÐ¤ÎÃË¤¬´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¡»¡Â¦¤ÏË¡Äê·º¤¬20Ç¯°Ê²¼¤Î´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤À¤È¼çÄ¥¡¢°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÏË¡Äê·º¤¬7Ç¯°Ê²¼¤Î²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç¤ÎÁèÅÀ¤Ï»þÂ®194¥¥í¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤¬¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£°ì¿³¤ÎÂçÊ¬ÃÏºÛ¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥Ö¥ìー¥Áàºî¤Î¤ï¤º¤«¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¸Î¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¿Ê¹Ô¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤òÇ§¤áÄ¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏÎÌ·º¤¬·Ú¤¹¤®¤ë¤È¤·¤ÆÊÛ¸îÂ¦¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÁÐÊý¤¬¹µÁÊ¡£
ºÛÈ½¤Î¹ÔÊý¤ÏÊ¡²¬¹âºÛ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯9·î¤«¤éÊ¡²¬¹âºÛ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¹µÁÊ¿³¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï°ì¿³¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖË¸³²ÌÜÅª¡×¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡Ö¿Ê¹Ô¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤«¡Ö²á¼º±¿Å¾¡×¤«¡£22ÆüºÆ¤Ó·Þ¤¨¤¿¿³È½¤ÎÆü¡£
È½·è¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤¿22Æü¤âÈï¹ð¤Ï½é¸øÈ½¤ÈÆ±¤¸¤¯Ë¡Äî¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¹âºÛ¤ÎÊ¿ÄÍ¹À»ÊºÛÈ½Ä¹¤Ï´í¸±±¿Å¾¤È¤ÏÇ§¤á¤º°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Èï¹ð¤ËÄ¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç¤Ï°ì¿³¤ÎÂçÊ¬ÃÏºÛ¤¬¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤ÈÇ§¤á¤¿º¬µò¤È¤Ê¤ë¡Ö¿Ê¹Ô¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ÎÄê¤¹¤ë¤ËÂ¤ê¤ëÎ©¾Ú¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸¡»¡Â¦¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¡ÖË¸³²ÌÜÅª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇ§¤á¤º¡£
°ì¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é°ìÅ¾¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î»þÂ®194¥¥í¤Î»àË´»ö¸Î¤Ï´í¸±±¿Å¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²á¼º±¿Å¾¤À¤È¤·¤Æ¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿È½·è¤Ï°ì¿³¤ÎÄ¨Ìò8Ç¯¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤Ç¤·¤¿¡£
¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤È¤·¤Æ½èÈ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¡£
¸½¾õ¤ÏÎ©¾Ú¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡ÖË¡Î§¤Î¾òÊ¸¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬¤Î»ö¸Î¤Ê¤É¤ò·Àµ¡¤Ë¹ñ¤Ï´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤ÎÅ¬ÍÑ´ð½à¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡À©¿³µÄ²ñ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂ®ÅÙ¤È¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ´ð½à¤òÄê¤á¤ë°Æ¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æº£¸å¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ï·¸å,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»ûÅÄ²°,
Áòµ·,
¥À¥¤¥¹,
ÂçÁ¥