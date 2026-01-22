2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤­¤¿»þÂ®194¥­¥í¤Î¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤ÇÊ¡²¬¹âºÛ¤Ï22Æü¡¢´í¸±±¿Å¾¤À¤ÈÇ§¤á¤º£±¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò£´Ç¯£¶¤«·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤«¤é¡Ö²á¼º±¿Å¾¡×¤Ø¤ÈÈ½ÃÇ¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÊ¡²¬¹âºÛ¤ÎÈ½·è¡£°äÂ²¤ÎÄ¹Ê¸·Ã¤µ¤ó¤ÏÈ½·è¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¿´¶­¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡¾®Ìø·û¤µ¤ó¤Î»Ð Ä¹Ê¸·Ã¤µ¤ó
¡ÖÍ½ÁÛ¤È¤¤¤¦¤«ÁÛÁü¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖºÇ°­¤ÊÈ½·è¡£´í¸±¤Ç°­¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤­ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¥á¥â¤ò¸«¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤¬½ñ¤¤¤¿¥á¥â¤Ï4Ç¯È¾¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤òÇ§¤á¡¢²¿¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤«½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸å¤Ï¥Ú¥ó¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡×

Ä¹¤µ¤ó¤ÏºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ë¾å¹ð¤ò´õË¾¤¹¤ë»Ý¤ò¸¡»¡¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ê¡²¬¹âÅù¸¡»¡Ä£¤Ï¡ÖÈ½·èÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÀººº¤·Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£