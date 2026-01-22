º¸ÂÉé½ý¤Î±êË²¤¬Ëë²¼Í¥¾¡¡õ´Ø¼èÉüµ¢¤ò·ü¤±¤Æ½Ð¾ì¤Ø¡¡±ä¸¶¤ÈÁ´¾¡ÂÐ·è¡¡¤½¤ÎÂ¾³ÆÃÊÍ¥¾¡¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
¡¡¡þÂçÁêËÐ½é¾ì½ê12ÆüÌÜ¡Ê2026Ç¯1·î22Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï22Æü¡¢¤¢¤¹13ÆüÌÜ¤ÎÁ´¼èÁÈ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ëë²¼°Ê²¼³ÆÃÊ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·ü¤«¤ëÃíÌÜ¤Î¼èÁÈ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡Ëë²¼¤Î6ÀïÁ´¾¡¤Ï¡¢ËëÆâ·Ð¸³¼Ô¤Î±êË²¡ÊÅì11ËçÌÜ¡¢31¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ÈÄ»¼è¾ëËÌ¹â½Ð¿È¤Î±ä¸¶¡ÊÅì54ËçÌÜ¡¢23¡áÆó»Ò»³Éô²°¡Ë¤Î2¿Í¡£¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬Í¥¾¡¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÏºòÇ¯²Æ¾ì½ê¤Ë°ìÅÙÂÐÀï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ï±ä¸¶¤¬¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±êË²¤Ï11ÆüÌÜ¤Î6ÈÖÁêËÐ¤ÇÅÚÉ¶²¼¤ËÍî²¼¤·¤¿ºÝ¤ËÉé½ý¡£º¸Â¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ëë²¼Í¥¾¡¤È´Ø¼èÉüµ¢¤Î·ü¤«¤ëÂç°ìÈÖ¤Ø½Ð¾ì¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£±êË²¤¬¾¡¤Ã¤Æ7ÀïÁ´¾¡¤Ç´Ø¼èÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢ËëÆâ·Ð¸³¼Ô¤¬½ø¥Î¸ýÅ¾Íî¤ò·Ð¤ÆºÆ½½Î¾¾º¿Ê¤È¤¤¤¦»Ë¾å½é¤ÎÉü³è·à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»°ÃÊÌÜ¤Î6ÀïÁ´¾¡¤Ï¡¢½½Î¾·Ð¸³¼Ô¤ÎÀîÉû²þ¤á²Ö¤ÎÉÙ»Î¡ÊÅì23ËçÌÜ¡¢26¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤È¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤ÇºòÇ¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê½éÅÚÉ¶¤ÎÎ¶ÍÕ»³¡ÊÀ¾72ËçÌÜ¡¢20¡á»þÄÅÉ÷Éô²°¡Ë¤Î2¿Í¡£¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬Í¥¾¡¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢13ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈÉ½¤ËÎ¶ÍÕ»³¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¯µÙ¾ì¤Ë¡£²Ö¤ÎÉÙ»Î¤¬5¾¡1ÇÔ¤ÎÄá±Ñ»³¡Ê22¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¾¡¤Æ¤ÐÍ¥¾¡¡¢ÇÔ¤ì¤ì¤ÐÊ£¿ô¿Í¤Î1ÇÔÀª¤ÈÍ¥¾¡·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½øÆóÃÊ¤Î6ÀïÁ´¾¡¤Ï¡¢¸µËëÆâ¡¦°Â·Ý¥Î½£¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÊÆ¥Í¥Ð¥À½£Î©Âç½Ð¿È¤Î¸÷À±Îµ¡ÊÀ¾3ËçÌÜ¡¢25¡á²»±©»³Éô²°¡Ë¡¢ÀéÂåÂçÏÂ¡ÊÅì41ËçÌÜ¡¢24¡á¶å½ÅÉô²°¡Ë¡¢¹âÁÒ»³¡ÊÀ¾68ËçÌÜ¡¢27¡áÈø¾åÉô²°¡Ë¤Î3¿Í¡£¸÷À±Îµ¤ÏÀéÂåÂçÏÂ¤ÈÁ´¾¡Æ±»Î¤ÇÂÐÀï¤·¡¢¹âÁÒ»³¤Ï5¾¡1ÇÔ¤ÎÄ«Çµ¾æ¡Ê39¡á¹âº½Éô²°¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¹âÁÒ»³¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸÷À±Îµ¡½ÀéÂåÂçÏÂ¤Î¾¡¼Ô¤¬Í¥¾¡¡£¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡½ø¥Î¸ý¤Î6ÀïÁ´¾¡¤Ï¡¢º£¾ì½ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿·Äï»Ò¡É¥ª¥Á¥ë¥µ¥¤¥Ï¥ó¤³¤È°°ÉÙ»Î¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ÈÁóÉÙ»Î¡Ê22¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤Î2¿Í¡£Æ±Éô²°¤Î¤¿¤áËÜ³ä¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÏÁÈ¤Þ¤ì¤º¡¢°°ÉÙ»Î¤Ï5¾¡1ÇÔ¤Î¼ãÂçº¬¸¶¡Ê22¡áÀ¾´äÉô²°¡Ë¤È¡¢ÁóÉÙ»Î¤Ï½øÆóÃÊ¤Ç5¾¡1ÇÔ¤ÎÃ£¥Î³¤¡Ê21¡á°ËÀª¥Î³¤Éô²°¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£¤È¤â¤Ë¾¡¤Æ¤Ð2¿Í¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£¤È¤â¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦°°µÖ¹â½Ð¿È¤Ç°°ÉÙ»Î¤ÎÊý¤¬1³ØÇ¯ÀèÇÚ¡£Î¾¼Ô¤È¤â2¿Í¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£