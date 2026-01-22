¡ÚÂè65ÏÃ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡Û 1·î21Æü¸ø³«

¡¡¾®³Ø´Û¤Ï1·î21Æü¡¢¸¶ºî¡¦º±ÅÄÎµÏÂ»á¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¤â¤â¤Á¤Á»á¡¢ºî²è¡¦ºäÌî°°»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö½Ã²¦¤ÈÌôÁð¡×¤ÎÂè65ÏÃ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡ÖÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤Æ¡×¤ò¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡ËÜºî¤ÏËâÂ²¤Î½Ã²¦¥¬¥í¥ó¤È¿Í´Ö¤ÎËÁ¸±¼Ô¥Æ¥£¥Ê¤¬¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ëÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ß°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡£Âè65ÏÃ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ê¤¬¥®¥ë¥É¤Ø¤ÎÊó¹ð¤Î¤¿¤á¤ËÍëÌÄ¤ÎÃ«¤ÎºÇ´ó¤êÄ®¡¦¥×¥é¥º¥¿¤ËÂ­¤ò±¿¤Ö¡£Èà½÷¤Ï¤½¤³¤Ç¥¨¥ë¥É¥â¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢Ëâ²¦¤ÎÌ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡£

¡¡¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âè66ÏÃ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡Ö¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦ÃË¡×¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÉ¤à¤Ë¤Ï80¥³¥¤¥ó¤¬É¬Í×¡£

¡ÚÌµÎÁ¸ø³«¡Û

Âè65ÏÃ¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡ÖÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤Æ¡×

¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û

Âè66ÏÃ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¡Ö¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦ÃË¡×

¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û

¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ëーー ÅÝ¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÁÇºà¤òÇí¤®¼è¤ê¡¢ Ì¤³«Âó¥¨¥ê¥¢¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤ªÊõ¤ò¼ê¤Ë¤¤¤ì¤ë¡ª

¤½¤ó¤ÊÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌ´¸«¤ëËÁ¸±¼Ô¤Î¥Æ¥£¥Ê¤Ï ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÃµº÷Ãæ¡¢½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£

Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÍ¦¼Ô¤Ë »¦¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎºÇ¶¯¤ÎËâÂ²¡Ö½Ã²¦¡¦¥¬¥í¥ó¡×¤Ç―!?

¡Ø¶äÏµ¥Ö¥é¥Ã¥É¥Üー¥ó¡Ù¸¶ºî¤Îº±ÅÄÎµÏÂ¤¬ÉÁ¤¯ ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ß°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡¢³«Ëë¡ª

