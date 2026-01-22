µåÃÄ»Ë¾åºÇÂçÅÀº¹¡Ä4Ï¢ÇÔÃæ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¥Í¥Ã¥ÄÁê¼ê¤Ë54ÅÀº¹¤Ç°µ¾¡
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢23¾¡9ÇÔ¤Î¹¥¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ß¥ìー¥ÄNBA¥«¥Ã¥×2025¡×¤òÀ©¤·¡¢3ÂåÌÜ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢1·î1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö12·î31Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤«¤é4Ï¢ÇÔ¡¢1·î15Æü¤«¤éºÆ¤Ó4Ï¢ÇÔ¤È¶ìÀï¡£20Æü¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þー¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÂçÇÔ¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥¸¥§¥¤¥ì¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¤¬¥Áー¥à¥áー¥È¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¤ß¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«¤¤¤¿¤È¡ØESPN¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿22Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥ÄÀï¡£¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥Ûー¥à¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¡¢¤Ê¤ó¤È120－66¤Î54ÅÀº¹¤Ç²÷¾¡¤·¤ÆÏ¢ÇÔ¤«¤éÃ¦½Ð¡£
¡¡µåÃÄ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥½¥ó¤¬Î¾¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î20ÆÀÅÀ¤Ë4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢6ËÜ¤¹¤Ù¤Æ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤¿¥é¥ó¥É¥êー¡¦¥·¥ã¥á¥Ã¥È¤¬18ÆÀÅÀ2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥«ー¥ë¡¦¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¤¬14ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥Þ¥¯¥Ö¥é¥¤¥É¤¬14ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢·×6Áª¼ê¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Î²÷¾¡¤Ç¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹3°Ì¤Ë¤¤¤ë¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ê26¾¡18ÇÔ¡Ë¤¬¡¢ºÆ¤ÓÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£25Æü¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÀï¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬Âç¾¡¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È