¥í¥¹¥¿ー8¿Í¤ÇEASL¤ËÄ©¤ó¤ÀAÅìµþ¡Ö¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡×¶¯¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤à
¡¡1·î21Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¡ÖÅì¥¢¥¸¥¢¥¹ー¥Ñー¥êー¥°¡ÊEASL¡Ë2025－26¥·ー¥º¥ó¡×¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢AÅìµþ¤¬¾»¸¶LG¥»¥¤¥«ー¥º¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£88－81¤Ç¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ç¤â¥í¥¹¥¿ー9Ì¾¤ÇÄ©¤ß¸«»ö14Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿AÅìµþ¤Ï¡¢EASL4ÀïÌÜ¤Ï¤µ¤é¤ËÊ¿´ä¸¼¤ò·ç¤8Ì¾¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£12·î17Æü¤Ë20ÅÀº¹¶á¤¤ÅÀº¹¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥í¥·¥¿ー¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥µ¥¤¥º¤Î2Ëç¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾»¸¶LG¥»¥¤¥«ー¥º¤ÏÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤¯¤½¤Î·ä¤òÆÍ¤¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤òµ¯ÅÀ¤ËÅÀ¤ò½Å¤Í¥êー¥É¤òµö¤·¤¿¡£¡Ö2ÅÀ¤ò¤¢¤ëÄøÅÙµö¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡õ¥·¥åー¥È¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦AÅìµþ¤Ï¡¢Á°²ó¤Î»î¹ç¤Ç31ËÜÃæ11ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢»î¹çÁ´ÂÎ¤Ç17ËÜÃæ4ËÜ¤ËÍÞ¤¨¤Æ¸«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤âÁê¼ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ìー¤òÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤Ã¤¿¥í¥¹¥¿ー¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥¬ー¥É¿Ø¤Ë¾¡»»¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¥Æー¥Ö¥¹³¤¤ä¥Þー¥«¥¹¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë³ÎÎ©ÎÉ¤¯3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÀ¤á¤¿AÅìµþ¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢¡Öº£Æü¤ÏËÜÅö¤ËÁ´°÷¤¬Í×½ê¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÎÉ¤¤¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ·¹ÄÇÕ¤ò·Ð¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¿ô¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥é¥ó¥¹¥ー¤Ï¡¢¹¢¤òÄË¤á¤ÆÀ¼¤¬¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¡ÊµÆÃÏ¡Ë¾ÍÊ¿¤¬À¼¤ò¤è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Áー¥à¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤âÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ØÎ×¤ß¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡B¥êー¥°¤Î¥·ー¥º¥ó³«Ëë¤«¤éÉé½ýÎ¥Ã¦¼Ô¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¡¢¤¤¤Þ¤À¤½¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¸þ¤«¤¤É÷¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÌ¾Ìç¡¦AÅìµþ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥Áー¥à¤È¤·¤ÆËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤ª¸ß¤¤¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¥³ー¥È³°¤Ç¤Îå«¤ä¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤¬¡¢¥³ー¥È¾å¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÃ¯¤«¤¬¥«¥Ðー¤ËÆþ¤ë¡£¤ª¸ß¤¤¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸À¤¤Ìõ¤ò¤»¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥í¥·¥¿ー¡Ë
Âç¹õÃì¤Î¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦AÅìµþ¤¬¶ìÆñ¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£