ÈÎÏ©³ÈÂçÌÜ»Ø¤·¡Ö¿©¤È»¨²ß¤ÎÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¡×¡¡¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¥Ð¥¤¥äー¤é¤Ë¾¦ÉÊ¤òPR¡Ú²¬»³¡Û
¿©ÉÊ¤ä»¨²ß¤òÀ½Â¤¤¹¤ë²¬»³¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¡¢É´²ßÅ¹¤Î¥Ð¥¤¥äー¤é¤Ë¾¦ÉÊ¤òPR¤¹¤ëÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¤¬²¬»³»ÔËÌ¶è¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿©¤È»¨²ß¤ÎÅ¸¼¨¾¦ÃÌ²ñ¡×¤Ï¡¢²¬»³¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¤¬¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤ÈËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï26¤Î»ö¶È¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢µíÁë¤Ç¤È¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê¡Ö¤·¤é¤¹¡×¤ä¡¢
¶ÌÌî»Ô¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¥Þ¥È¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¿©ÉÊ¤È»¨²ß¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢É´²ßÅ¹¤Î¥Ð¥¤¥äー¤é¤ËPR¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ¡¡»³²¬Ì»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö»ö¶È¼Ô¤ËÈÎÏ©³ÈÂç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ð±ÄÎÏ¤Î¶¯²½¤È¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾¦ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢º£¸å¸©Æâ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£