¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØUNDERCITY¡ÙLIQUIDROOM¤Ç³«ºÅ¡¡½Ð±é¼ÔÂè1ÃÆ¤ËSHIMIZUMASH¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçÎ¦²»Æ¬¡¢Niko¤ó¡¢NNULL
¡¡¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØUNDERCITY¡Ù¤¬¡¢3·î17Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM¤Ç³«ºÅ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼¡¿ºÇ¿¼Éô¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥¿ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç³«ºÅ¡£Âè1ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢SHIMIZUMASH¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçÎ¦²»Æ¬¡¢Niko¤ó¡¢NNULL¡ÊMONJOE + KAZUYA OI¡Ë¤Î½Ð±é¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥¿ー¡Ê¥ªー¥¬¥Ê¥¤¥¶ー¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ARAYAJAPAN¡¢fancyHIM¡¢NiEW¡¢QETIC¡¢TOMMY¡ÊBOY¡Ë¤¬»²²è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»²²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢AVC¡¢BRDG¡¢YAMACHANG¡¢2nd Function¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥äー¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥í¥´¤ò¤Ï¤¸¤á°ìÉô¤ÎÊ¸»ú¤¬È¿Å¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÎ¢Åìµþ¡Ù¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä²ò¤ÊÉ½µ¤â¡£²ñ¾ì¤Ï·ÃÈæ¼÷ LIQUIDROOM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Ï¡ØÃÏ²¼¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡Ù¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈUNDERCITY¡ÊÃÏ²¼ÅÔ»Ô¡Ë¤«¤é¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Î®¹Ô¤ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»ý¤ÆÓò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥Þー¥·¥ô¡ÊË×Æþ¡Ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ÈµÒÀÊ¤òÍÏ¤«¤¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤ò¸¦¤¤¤Ç¤¤¿¥Áー¥à¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡ÈÈóÆü¾ï¤Ø¤ÎÀø¹Ô¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸ø¼°X¤Ç¤Ï¿ï»þ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë¿Þ¤ä¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
