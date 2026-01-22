½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤¬¡ÈÀõÁð¥Çー¥È¡ÉËþµÊ¡ª¡¡¿©¤ÙÊâ¤¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ë2.4Ëü¤¤¤¤¤Í
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê25¡Ë¤¬1·î19Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê27¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤Ê¤³¤µ¤ó¤ÈÀõÁð¥Çー¥È¢ªËå»Ò¤È¹çÎ®¤·¤Æ¤´ÈÓ¤À¤Ã¤¿Æü¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿µÈÅÄ¤È´ã¶À¤ò¤«¤±¤¿½ÂÌî¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£°ì½ï¤Ë¤¿¤³¤»¤ó¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤äÅÓÃæ¹çÎ®¤·¤¿µÈÅÄÎë¡Ê21¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê»ä¤Ï¤â¤¦ÀõÁð°ÆÆâ¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¾Ð¡Ë¡¡¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÍ¥Íø¤ÎInstagram¥Õ¥©¥í¥ïー¤Ï24Ëü8000¿Í¡£