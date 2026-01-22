²Ä°¦¤¤¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡£PyunA.¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡ÖEnfel¡×¤Î¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì
dazzy¤Ï1·î19Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎPyunA.¡Ê¤Ô¤ç¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEnfel¡Ê¥¨¥ó¥Õ¥§¥ë¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÎÈÎÇä¤ò¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥«¡¼¥¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¥«¥é¡¼
¿·ºî¤Ë¤Ï¡¢¡È²Ä°¦¤¤¡ß¥»¥¯¥·¡¼¡É¤ÎÆóÌÌÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿»É·ãÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤¬¥«¡¼¥¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§¤ÇÅÐ¾ì¡£¥·¥ç¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤ÈT¥Ð¥Ã¥¯¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼»É½«¤ÈÈ©¤òÆ©¤«¤¹¥ì¡¼¥¹¤È·×»»¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¤âÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼»É½«¤ò¤¢¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÇÁ¤¯È©¡¢ºÝÎ©¤Ä¶ÊÀþ¡¢·×»»¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Èþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§Enfel
¥«¥é¡¼¡§¥«¡¼¥¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼
¡¦¥µ¥¤¥º
¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¡§B¡ÁG¥«¥Ã¥×¡¿¥¢¥ó¥À¡¼¥Ð¥¹¥È65¡Á75¡¢
¥·¥ç¡¼¥Ä¡§S¥µ¥¤¥º(¥Ò¥Ã¥×82¡Á90cm)¡¢M¥µ¥¤¥º(¥Ò¥Ã¥×87¡Á95cm)¡¢L¥µ¥¤¥º(¥Ò¥Ã¥×:92¡Á100cm)
¡¦²Á³Ê
¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¡§3,500±ß
¥·¥ç¡¼¥Ä¡Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡§1,500±ß
¥·¥ç¡¼¥Ä¡ÊT¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡§1,500±ß
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë