¡ÖÈà¤â¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×¥Ð¥ë¥µ¤Î37ºÐFW¤¬MLS»²Àï¤«¡© °ÜÀÒÀºÄÌµ¼Ô¤¬ÊóÆ»¡ÖÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥Ð¥ë¥µ¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤Ë¤Ê¤ë37ºÐ¤ÎFW¤Ï¡¢º£²Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÎ±¤«ÂàÃÄ¤«¡¢¤½¤Î¾Íè¤¬¤¤¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¤Î¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡ØAS¡Ù¤Ï¸½ÃÏ£±·î21Æü¡¢¡ÖMLS¤Ï¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥³ÍÆÀ¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£µ»öÆâ¤Ç°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤ÎÊóÆ»¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ËMLS¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢MLS¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Î´Ø¿´¤Ï¶¯¤¯¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢Â³¹Ô¤òÇ®¿´¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤â¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸õÊä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥ê¡¼¥°¤â¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÍÎÏ¤Ê°ÜÀÒÀè¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¿·Å·ÃÏ¤ØÉë¤¯¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
