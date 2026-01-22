¸þ°æ¹¯Æó¤¬6¼þÇ¯µÇ°¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¶î¤±ÇØÃæ¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¤ª¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡ª¡ª¾Ð¡É¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼»¦Åþ
¢£Snow Man¸ø¼°¤Ç¤â1»þ22Ê¬¤Ë6¼þÇ¯µÇ°Åê¹Æ¤¬¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸þ°æ¹¯Æó¡õSnow Man¸ø¼°¤Î6¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥¹¥È①～②
¸þ°æ¹¯Æó¤¬Snow Man¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿1·î22Æü¤Ë¡¢Instagram¤ÇµÇ°¥Ý¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Áö¤ë³¨Ê¸»ú¤È¡¢¡Ö6th anniversary¡£¤ª¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡ª¡ª¾Ð¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤È¶¦¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±¦¼ê¤Ç¶õ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¸þ°æ¤¬Çò¤¤¥Ñー¥«ー»Ñ¤Ç¡¢º£¤Ë¤â¶î¤±½Ð¤·¤½¤¦¤Ê¸å¤í»Ñ¡£
¸þ°æ¤ÏµÒÀÊ¤Ë¥é¥¤¥È¤¬¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¹¤¤ÇØÃæ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¤Ê¤ªSnow Man¸ø¼°X¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ÆüÉÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸á¸å1»þ22Ê¬¤Á¤ç¤¦¤É¤Ë¡¢6¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£