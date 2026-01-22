ËÜÆü¤Î¡Ú¿·µ¬¸ø³«(IPO)¡Û¾ðÊó (22ÆüÂç°ú¤±¸å È¯É½Ê¬)
¡ü¥®ー¥¯¥êー <505A>
¡¡¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì
¡¡¾å¾ìÍ½ÄêÆü¡§2·î27Æü
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§£É£Ô¡¦£×£å£â¡¦¥²ー¥à¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È
¡¡²¾¾ò·ï·èÄêÆü¡§2·î9Æü
¡¡ÁÛÄêÈ¯¹Ô²Á³Ê¡§1880±ß
¡¡¾å¾ì»þÈ¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°¿ô¡§1280Ëü5000³ô
¡¡Çä¤ê½Ð¤·¡§321Ëü³ô
¡¡¥ªー¥Ðー¥¢¥í¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇä¤ê½Ð¤·¡§¾å¸Â48Ëü1500³ô
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°´ü´Ö¡§2·î10Æü～16Æü
¡¡¸ø³«²Á³Ê·èÄêÆü¡§2·î17Æü
¡¡¿½¹þ´ü´Ö¡§2·î18Æü～24Æü
¡¡¼õÅÏ´üÆü¡§2·î27Æü
¡¡¼ç´´»ö¡§ÌîÂ¼ëú·ô
[2025Ç¯1·î22Æü]
