1·î22Æü°ú¤±¸å¤Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¢£µÇ°Í¥ÂÔ¡¡――――――――――――
¥¢¥¤¥ê¥Ã¥¸ <3917> [Åì¾Ú£Ç]¡¡·è»»·î¡Ú3·î¡Û¡¡¡¡¡¡1/22È¯É½
Åì¾Ú¾å¾ì10¼þÇ¯µÇ°³ô¼çÍ¥ÂÔ¤ò¼Â»Ü¡£26Ç¯3·îËö»þÅÀ¤Ç300³ô°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1Ëü5000±ßÊ¬¤ÎQUO¥«ー¥É¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£
¢£ÊÑ¹¹¡¡――――――――――――――
¥Ä¥Ê¥°¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <6551> [Åì¾Ú£Ó]¡¡·è»»·î¡Ú3·î¡Û¡¡¡¡¡¡1/22È¯É½
26Ç¯9·îËö´ð½àÆü¤«¤é¡ÖÈ¾Ç¯°Ê¾å·ÑÂ³ÊÝÍ¡×¤ÎÍ×·ï¤òÄÉ²Ã¡£Í¥ÂÔÆâÍÆ¤È¶â³Û¡Ê8000±ßÊ¬¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¡Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
