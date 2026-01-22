ËÌ³¤Æ»¡ÖÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤ËÀã¥ß¥¯¡Ê½é²»¥ß¥¯¡Ë¤¬½¢Ç¤¡ª¡Ê»¥ËÚ»Ô¡Ë
ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØÀã¥ß¥¯¡Ê½é²»¥ß¥¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»Ä£µìËÜÄ£¼Ë¡ØÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆþ¾ì¥«ー¥ÉÇÛÉÛ¤ä¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ØÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë¡Ù¤ÎÅß¤Î´Ñ¸÷¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»Ä£µìËÜÄ£¼Ë¡ØÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë½×¹©¤µ¤ì¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡£¤½¤Î¥Í¥ª¡¦¥Ð¥í¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤ÎÁÔÎï¤Ê·úÊª¤Ï¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2018Ç¯¤ÎËÌ³¤Æ»Ì¿Ì¾150¼þÇ¯¤Î·Àµ¡¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿5Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¹©»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ØÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ìî³°¥¢ー¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅßµ¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë¥¹¥Îー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¿AKARENGA SNOW FANTASY¡Ù¤¬³«ºÅÃæ¡£»¥ËÚ¤ÎÈþ½Ñ²È¡¦ß§Ã«½ÓÉ§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢ËÌ¹ñ¤ÎÃÏ°èÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÀãÌÌ¤Ë¿§ºÌ¤òÉ½½Ð¤µ¤»¤ë¥¢ー¥È¡Ö¥¹¥Îー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤¬Á°Äí¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥åー¥Á¥ãー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¿¹ÁÒ±ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÀã¥ß¥¯¡Ù¤¬¡Ö¥¹¥Îー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡×¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ì¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÆþ¾ì¥«ー¥É¤¬ÍÎÁÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Ä£¼ËÆâ¤ÎÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÀÖ¤ì¤ó¤¬¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä£¼Ë¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÇ°»£±Æ¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª¾ÜºÙ¾ðÊó
ËÌ³¤Æ»Ä£µìËÜÄ£¼ËÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èËÌ3À¾6-1
³«´Û»þ´Ö¡§8:45～21:00¡ÊºÇ½ªÆþ´Û20:30¡Ë
¢¨Æ»Ä£¤Î³«Ìç»þ´Ö¤Ï7:00～21:00¡ÊÅìÌç¤Î¤ß22:00¤Þ¤Ç¡Ë
Æþ´ÛÎÁ¡§°ìÈÌ300±ß¡¢¹âÂçÀ¸200±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
¡ØÀã¥ß¥¯¡Ù¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢Îò»Ë¤È¿·¤·¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ØÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë¡Ù¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ØÀã¥ß¥¯¡Ù¤¬ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ØSNOW MIKU 2026¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤Á¤é¤âÊ»¤»¤Æ¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ýÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡ÛÀã¥ß¥¯¡Ê½é²»¥ß¥¯¡Ë¤¬ËÌ³¤Æ»¡ÖÀÖ¤ì¤ó¤¬Ä£¼Ë¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡ª ¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡ª - PR TIMES
