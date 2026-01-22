ºÇ¿·¥É¥íー¥ó¤ä¸÷¤ë¥«ー¥Ö¥ß¥éー¤Ê¤É ICTµ»½Ñ¤òÂÎ´¶¤·ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ø¡¡»³¸ý»Ô¤ÇICT¥¨¥¥¹¥Ý³«ºÅ
ICTµ»½Ñ¤òÂÎ´¶¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»³¸ý»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý»Ô¤ÎKDDI°Ý¿·¥Ûー¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ICT¥¨¥¥¹¥Ý¡£
AI¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÁíÌ³¾ÊÃæ¹ñÁí¹çÄÌ¿®¶É¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
ºÇÂç¤Ç200Ê¬Èô¹Ô¤Ç¤¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ÎÊª»ñÍ¢Á÷¤ËÌòÎ©¤ÄºÇ¿·¥É¥íー¥ó¤ä¡Ä
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é25¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¡¢ÂÎ¸³¥Öー¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥Öー¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ëÊý¸þ¤Ç¸÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©Æâ¤Ç¤âÆ³Æþ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¸÷¤ë¥«ー¥Ö¥ß¥éー¡×¡£
¼Ö¤ä¿Í¤Ê¤É¤¬30¥áー¥È¥ë°ÊÆâ¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¥»¥ó¥µー¤¬È¿±þ¤·¥«ー¥Ö¥ß¥éー¤¬¸÷¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬¤·¤é¤Î»ö¸Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃæ¹ñÁí¹çÄÌ¿®¶É ÇßÂ¼¸¦ ¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡Ö¡Ê¤³¤ì¤«¤é¡ËAI¤äICT¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¡£¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
ICT¥¨¥¥¹¥Ý¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢1·î23Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£