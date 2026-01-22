¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤È¾åÅÄÎµÌé¡¢¾¾ËÜ¹¬Âç¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡¢ºÝÎ©¤Ä¡È¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¡É¤Î¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ö¤ê
¡¡1·î21Æü¡¢¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤È¾åÅÄÎµÌé¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¡¢¾¾ËÜ¹¬Âç¤Î3¿Í¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£3¿Í¤Ç¿©»ö²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï¡Ôµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾åÅÄ¡¢¾¾ËÜ¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡Õ¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ô¹¬Âç¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌì¤µ¤ó¡ÊÃæ´Ý¤Î¤³¤È¡Ë¤È¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¿¡Õ¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÔÃÂÀ¸Æü¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³¡£
¡Ô¾åÅÄ¤¯¤ó¤ÈÃæ´Ý¤¯¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤ä¤Ã¤ÑKAT-TUN²ò»¶¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥í¥Ð´ÝÉü³è´ò¤·¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤À¤è¡Õ
¡¡¥í¥Ð´Ý¤È¤Ï¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÃæ´Ý¤È¾åÅÄ¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿NHK¤Î¡Ø¥¶¾¯Ç¯¶æ³ÚÉô¡ÙÆâ¤Ç¡¢¥²¡¼¥àÂÐ·è»þ¤Ë¥Á¡¼¥àÌ¾¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¾Î¡£Åö»þ¡¢¡È¥í¥Ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¾åÅÄ¤È¡¢Ãæ´Ý¤Î¡Ö´Ý¡×¤Ç¥í¥Ð´Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2025Ç¯11·î8Æü¤Ë²ò»¶¸å¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤òÀéÍÕ¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÌó2¥«·î¡£Ä¹¤é¤¯³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ´Ý¤â10·î¤«¤é¤Ï¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¼è¤êÌá¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæ´Ý¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¤Î¥¢¥ÑÌ©²ñÁûÆ°¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤â2020Ç¯2·î¤Ë¥Ù¥Ã¥É¼Ì¿¿Î®½Ð¤äÉñÂæ½÷Í¥¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Ï´ûº§¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¤¶à¿µ¾õÂÖ¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÏJr.Åö»þ¤Ë¡È¥Ý¥¹¥È¼ê±ÛÍ´Ìé¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤ÎÍ·¤Ó¿Í¡£37ºÐ¤Î¸½ºß¤â»öÌ³½ê¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤¦¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ªÁû¤¬¤»¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡æú¤Ë½ý»ý¤ÄÆ±»Î¤ÎÃæ´Ý¤È¾¾ËÜ¡¢´Ö¤ò¼è¤ê»ý¤Ä¤¿¤À¤Ò¤È¤ê¤Î¥Î¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤¢¤ë¾åÅÄ¤Î3¿ÍÁÈ¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃç¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£