¡ÚÅ¥¿ì¤·¥É¥¢ÇË²õ¡Û²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼Äá¾¾¡¢ÅöÌÌ¶à¿µÈ¯É½¤âËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤·¤Ë¹â¤Þ¤ë¡Ö²ñ¸«¤¹¤Ù¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤Î¥É¥¢¤ò²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ïÊªÇËÂ»ÍÆµ¿¤Ç¤Î¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤¬1·î19Æü¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï1·î21Æü¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Î¶à¿µ½èÊ¬¤È¡¢2·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá½±Ì¾¤Î¸«Á÷¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Èï³²Å¹ÊÞ¤ËÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÎÄá¾¾¤µ¤ó¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢ÃíÊ¸»þ¤ËËÜ¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢½ÐÆþ¸ý¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤ò½³ÇË¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¥È¥¤¥ì¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¡¦´ª¶åÏº¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢´ª¶åÏº¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¤µ¤ó¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Äá¾¾¤Ï1·î19ÆüÌë¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¡¢·Ù»ëÄ£Â¢Á°·Ù»¡½ð¤ÎÁ°¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ø¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤´¿´ÇÛ¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤È¤âÀ¿¿´À¿°ÕÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¡¢¿¼¤¯Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï
¡Ô´ª¶åÏº¤µ¤ó¤Î¶ìÇº¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢ËÜ¿ÍÆ±ÀÊ¤Î¾å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ê¤ê¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¡Ä¡Õ
¡¡¤È¡¢²ñ¸«¤òË¾¤àÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡ÖÄá¾¾¤µ¤ó¤Ï»ö·ïÈ¯À¸»þ¡¢Å¥¿ì¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¡È¼òÊÊ¡É¤òÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÎÉñ´ì³¦Á´ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤ÎÄã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ä¤Ï¤êÄá¾¾¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¸ý¤«¤é¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤È·Ð°ÞÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Äá¾¾¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢°ìÉôÊóÆ»¤òÈÝÄê¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½àÈ÷¤¬¤½¤í¤¤¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£Â¿ÌÜÅª¥È¥¤¥ì¤Ç¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¸«¤Þ¤ÇÌóÈ¾Ç¯¤òÍ×¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈóÆñ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤äÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤â¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Á¤é¤âµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Äá¾¾¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é²ÎÉñ´ì³¦¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤Ù¤ÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿¿Ùõ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£