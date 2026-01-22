¤â¤·´é¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¡ÄËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤Î¡Ö±ÊÀ¥Î÷¡×²óÅú¤ËÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬Æ±Ä´¡Ö¤¸¤ã¤¢ËÍ¤Ï¡Ä¡×
ÇÐÍ¥ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é¤¹¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤ÏºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥¤È¡¢ÁáÀ¥¤¬´é¤òÊÑ¤¨¤Æ¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤¿°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î°ì¿ÍÆóÌò¡£25ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢10²¯±ß¶¯Ã¥ÈÈ¤Î¤Ì¤ì¤®¤Ì¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿ÁáÀ¥¤Ë¡Ö24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ¿¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈó¾ð¤ÊÀë¹ð¤¬ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
ÎëÌÚ¤ÏÂè1ÏÃ¤Î´°À®ÈÇ¤òÊüÁ÷¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤Û¤¦¤âÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤¦¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÉÝ¤¤¡£²¥¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢À¼½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È³Ú¤·¤ó¤À¡£¼þ°Ï¤ÎÈ¿¶Á¤âÂç¤¤¯¡ÖÇÐÍ¥Ãç´Ö¤«¤é¡Ø¤¤¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¡£²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¡¢¤³¤³¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¥ê¥¹¥È¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¤â¤·¼«¿È¤¬¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ê51¡Ë¤Î¡Ö±ÊÀ¥¡ÊÎ÷¡Ë¤¯¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ã¡¼¥¥ã¡¼¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤ËÆ±Ä´¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤ÏÆ£ß·ÎÃ²Í¤¯¤ó¤Ç¡×¤ÈMrs¡¥GREEN APPLEÆþ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥É±éÁÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ï¡È¤Õ¤ê¡É¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ËÌÂ¼¤«¤é¡Ö¿ïÊ¬¡Ê¥¬¥¿¥¤¤¬¡ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ö¡¼¥ÈÁ°¤ÎÁáÀ¥¤ò¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁáÀ¥¤Ë¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¡¦Âó³¤¤¬¤¤¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¾¾»³¤¯¤ó¤¬¡Ø¡ÊÂó³¤Ìò¤Î¡ËÞæ¤¯¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤¤¤È¤·¤¤¤«¤é¡¢ËÜÅö¤ËÂó³¤¤ò°¦¤»¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯Âó³¤¤ò°¦¤¹¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤È¾¾»³¤¯¤ó¤Î´¶¾ð¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Âó³¤¤¬Âç¹¥¤¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤±¤Ö¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µ·Æ²¤ÎÃæ¤ËÁáÀ¥¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È±é¤¸¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Î¢ÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¹çÏ»ÏËÌò¤ÎËÌÂ¼¤È¡¢µÓËÜ¤Î¹õ´äÊÙ»á¡Ê52¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£