¡È¹ÃÈå¤Î·ê¡É¤òËä¤á¤¿Âë¡¦³¤Ìî¡¡º´Çì»á¡Ö1Ç¯¤Ç³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¡×¡¢¡Ö¤É¤Ã¤·¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¡×
¡¡19Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ëº´Çìµ®¹°»á¤¬½Ð±é¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦³¤ÌîÎ´»Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º´Çì»á¤Ï¡ÖºòÇ¯¹ÃÈåÁª¼ê¤¬È´¤±¤¿¤¢¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢³¤ÌîÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤Ã¤¿£±Ç¯¤Ç³Î¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¿ô¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë105»î¹ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤¢¤½¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤Ã¤·¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö´°Á´¤Ê´üÂÔÃÍ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³¤ÌîÁª¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ä¤·Áª¼ê¤Ë³¤Ìî¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î105»î¹ç¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤òÈï¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á82»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â6»î¹çÃæ5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤â5»î¹çÁ´¤ÆÀèÈ¯¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËCS¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÀï¤¤¤òÀèÈ¯¤Ç·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù