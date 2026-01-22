Ž¢»ÒµÜ·Û¤¬¤ó¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¡×32ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤¬¼ê½ÑÀ®¸ù¤òÊó¹ð¡¡½Ñ¸åÂè°ìÀ¼¤Ï¤Á¤ã¤á¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·³ÀÍ¥¹á(32)¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー)¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ÒµÜ·Û¤¬¤ó¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¡×¤ÇÆþ±¡¤·¡¢¼ê½Ñ¤òÌµ»ö½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ê½ÑÄ¾¸å¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡¡¡ÖÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿!¥ß¥¹¥É¤Î¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ëã¿ì¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼ê½Ñ¼¼¤ËÆþ¤ë»þÉÔ°Â¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¤ß¤ó¤Ê¤Î±þ±ç¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¼Õ°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤Î?¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤ÆÁ°¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤«³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É»ÒµÜ·Û¤¬¤ó¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È10Ç¯¸å¤Ë¤Ï´â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Ï»à¤ó¤¸¤ã¤¦Ì¤Íè¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¹¬¤¤¿ôÇ¯Á°¤«¤é¸¡ºº¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº£²ó¼ê½Ñ¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü´èÄ¥¤ë¤«¤é¤ß¤ó¤Ê±þ±ç¤·¤Æ¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ê½Ñ¤ÎÀ®¸ù¤Ë°ÂÅÈ(¤¢¤ó¤É)¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¨¤é¤¤¡×¡ÖÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¡×¡ÖÂà±¡¤·¤¿¤é¹¥¤¤ÊÊª¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë