¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¡Ö¿·ÅÞ¡×¡ÖÊÝ¼éÊ¬Îö¡×¡¡Ê¡²¬10¶è¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¡
½°µÄ±¡¤Ï23Æü¤Ë²ò»¶¡¢°ÛÎã¤ÎÃ»´ü·èÀï¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
22Æü¸á¸å¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î·ëÅÞÂç²ñ¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¾®ÁÒËÌ¶è¡¢¾®ÁÒÆî¶è¡¢Ìç»Ê¶è¤òÁªµó¶è¤È¤¹¤ëÊ¡²¬10¶èÁª½Ð¤Î¾ë°æ¿ò½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤¹¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤éÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦¾ë°æ¿ò½°±¡µÄ°÷¡Ê21Æü¡Ë
¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
2017Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÇÌ±¿ÊÅÞ¤«¤é´õË¾¤ÎÅÞ¤Ë°Ü¤êÎ©¸õÊä¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¿·ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤äÀ¯ºö¤òÍ¸¢¼Ô¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅêÉ¼¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë½ñ¤¤¤ÆÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¸³è¼Ô¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²È·×¤ÎÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤È¡£¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»Ù»ý¤äÀâÆÀÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¼«Ì±ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¡¦¸©µÄ¤ÎµÈÂ¼Íª¤µ¤ó¡£22Æü¤âËÌ¶å½£»Ô¾®ÁÒËÌ¶è¤Î³¹Æ¬¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Ë»Ù±ç¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì± ¸µ¸©µÄ¡¦µÈÂ¼Íª»á
¡ÖÀ¯¸¢¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¡ÉÆüËÜ°ì¤ÎÁð¤Îº¬±¿Æ°¤òÂ³¤±¤¿¡É¤È¼«Éé¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤Û¤ÜËèÆü¡¢ÃÏ¸µ¤Ç»Ù±ç¼Ô¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¯¤¤ËÌ¶å½£¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£µÈÂ¼»á
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ§Èó¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÁªµó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤Î¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÀ¯ºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù»ý¤ò¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËÌ¶å½£¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¶å½£¤ò¶¯¤¯¡¢ÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç ¡£¡×
¸µ¼«Ì±ÅÞËÌ¶å½£»ÔµÄ¤ÎÂçÀÐ¿Î¿Í¤µ¤ó¡£Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤«¤é½üÌ¾½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢º£²ó¤âÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¼éÊ¬Îö¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¹â¹»¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¶µ°éÀ©ÅÙ¤ä¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÁÊ¤¨»Ù»ý¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸µ¼«Ì± »ÔµÄ¡¦ÂçÀÐ¿Î¿Í»á
¡Ö»ä¤Ë¤ÏÁÈ¿¥ÃÄÂÎ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃÄê¤Î´ë¶È¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÆÃÄê¤ÎÃ¯¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¶¦»ºÅÞ¡¦¸Å²ìË®½Ó¤µ¤ó¤Ï·ûË¡¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¦»º¡¦¸Å²ìË®½Ó»á
¡Ö·ûË¡¤ò¼é¤ê¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¿ø¤¨¤ÆÊ¿ÏÂ¤ÈÌ±¼ç¼çµÁÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Ç¤â³°¸ò¤Ç¤â¡¢¤Ö¤ì¤º¤Ë¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÀ¯ºö¤äÍýÇ°¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
½°µÄ±¡¤Ï23Æü¤Ë²ò»¶¤µ¤ì¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤Ï27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£