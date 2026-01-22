¿ÈÄ¹¤äÂÎ½Å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âå¼Õ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¡ÖÂå¼ÕBMI¡×¤¬ÄÌ¾ï¤ÎBMI¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ¤é¤«¤Ë
¥Ü¥Ç¥£¥Þ¥¹»Ø¿ô(BMI)¤Ï¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤ë»Ø¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÈîËþÅÙ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏBMI¤Ç·ò¹¯¤ò¸ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥è¡¼¥Æ¥Ü¥êÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤é¤¬¡¢BMI¤ÈÂå¼Õ¥Þ¡¼¥«¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ömetabolic BMI(MetBMI¡¢Âå¼ÕBMI)¡×¤¬ÄÌ¾ï¤ÎBMI¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BMI¤ÏÂÎ½Å(kg)¤ò¿ÈÄ¹(m)¤Î2¾è¤Ç³ä¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¼°¤Ç¡¢¿ôÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿Í¡¹¤ò¡ÖÁé¤»¤¹¤®¡×¡ÖÁé¤»¡×¡ÖÁé¤»¤®¤ß¡×¡ÖÉáÄÌÂÎ½Å¡×¡Ö²áÂÎ½Å¡×¡ÖÈîËþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈîËþÅÙ¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤¹¡£·×»»¤¬´ÊÃ±¤Ê¤¿¤á¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿BMI¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î»éËÃÃßÀÑ¤äÂå¼Õ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶ÚÆù¥à¥¥à¥¤Ç¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Î¿Í¡×¤È¡Ö±¿Æ°ÉÔÂ¤ÇÊ¢¤¬½Ð¤¿ÈîËþ¤Î¿Í¡×¤ÎBMI¤¬Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤ä¡¢»éËÃ¤¬Â¿¤á¤Ç·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ÎBMIÅª¤Ë¤ÏÀµ¾ï¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¥è¡¼¥Æ¥Ü¥êÂç³Ø¤ÎÊ¬»Ò°å³Ø¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Ã¥¯¥Ø¥É»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢1408¿Í¤Î·ò¹¯¥Ç¡¼¥¿¤È·ì±Õ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Âå¼ÕBMI¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âå¼ÕBMI¤ÏÂå¼Õ¥×¥í¥»¥¹¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·ì±ÕÃæ¤ÎÂå¼Õ»ºÊª¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÏÀÊ¸Ãæ¤Ç¡¢¡Ö·ì±ÕÃæ¤ò½Û´Ä¤¹¤ëÂå¼Õ»ºÊª¤Ï½É¼ç¤Î°äÅÁÅªÆÃÄ§¡¦¿©»ö¡¦Ä²ÆâºÙ¶ÝÁÑ(¤½¤¦)¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢²áÂÎ½Å¤òÄ¶¤¨¤¿Âå¼Õ·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼¨¤¹»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«È¯¤·¤¿Âå¼ÕBMI¤òÊÌ¤Î466¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎ½Å¤ÈÂÎ»éËÃÎÌ¤ª¤è¤Ó»éËÃÊ¬ÉÛ¤òÀµ³Î¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎ½Å¤«¤éÍ½Â¬¤µ¤ì¤ëÃÍ¤è¤ê¤âÂå¼ÕBMI¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ç¤Ï¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬2.6ÇÜ¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬5ÇÜ¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¡¢¥è¡¼¥Æ¥Ü¥êÂç³Ø¤ÎÂå¼ÕÀ¼À´µ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Þ¡¦¥Á¥ã¥ë¥«¡¼¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÂå¼ÕBMI¤Ï¡¢ÂÎ½Å·×¤Ç¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤±£¤ì¤¿Âå¼Õ°Û¾ï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸BMIÃÍ¤ò»ý¤Ä2¿Í¤Ç¤â¡¢Âå¼Õ¤ä»éËÃÁÈ¿¥¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âå¼ÕBMI¤¬¹â¤¤¿Í¤ÏÄ²ÆâºÙ¶ÝÁÑ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬Äã²¼¤·¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÍï»À¤ËÊ¬²ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íï»À¤ÏÂÎ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤·¤¿¤ê¡¢Ä²ÆâÊÉ¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤ÆÍ³²¤ÊºÙ¶Ý¤¬·ìÎ®¤ËÆþ¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤À¤ê¤¹¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¡¢Íï»ÀÀ¸À®Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ï±ê¾É¤ä¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤ÎÁý²Ã¤È´ØÏ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢»éËÃÃßÀÑ¤Ê¤É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥Ý¥ê¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¯¥¹¥³¥¢(PRS)¤ÈÂå¼ÕBMI¤È¤Î´Ö¤Ë´ØÏ¢À¤¬¤ß¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Âå¼ÕBMI¤Ï°äÅÁÅªÍ×°ø¤è¤ê¤â¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä´Ä¶¤Ë¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ã¥¯¥Ø¥É»á¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤ÎBMI¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤ÏÀµ¾ï¤Ç¤âÂå¼Õ¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âå¼ÕBMI¤Ï¤è¤ê¸øÊ¿¤ÇÀµ³Î¤Ê¼À´µ¥ê¥¹¥¯É¾²Á¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¤è¤ê¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿Í½ËÉ¤È¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÆ»¤ò³«¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£