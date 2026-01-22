¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡ÙÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾å½é¤ÎIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇÅÐ¾ì¡¡2.6¤è¤ê¾å±Ç·èÄê¡õÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á±Ç²è»Ë¾å½é¤ÎIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¡£2·î6Æü¤è¤ê¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·Í½¹ð±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IMAX¸ÂÄêÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ò2·î6Æü¤è¤êÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù»°Éôºî¤ÎÂè°ì¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡£Êª¸ì¤Ï¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢µ´¼í¤ê¤ÎÁÈ¿¥¡Èµ´»¦Ââ¡É¤ØÆþÂâ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Öµ´»¦Ââ¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿ãÞÌçÃº¼£Ïº¡£ÆþÂâ¸å¡¢Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ë²æºÊÁ±°ï¡¢ÓÜÊ¿°ËÇ·½õ¤È¶¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ´¤ÈÀï¤¤¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤éÍ§¾ð¤äå«¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤·¤ÆÃº¼£Ïº¤Ï¡Èµ´»¦Ââ¡ÉºÇ¹â°Ì¤Î·õ»Î¤Ç¤¢¤ë¡ÈÃì¡É¤È¶¦¤ËÀï¤¤¡¢¡ÖÌµ¸ÂÎó¼Ö¡×¤Ç¤Ï±êÃì¡¦Îû¹ö°É¼÷Ïº¡¢¡ÖÍ·³Ô¡×¤Ç¤Ï²»Ãì¡¦±§¿ñÅ·¸µ¡¢¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤¡×¤Ç¤Ï¡¢²âÃì¡¦»þÆ©Ìµ°ìÏº¡¢ÎøÃì¡¦´ÅÏª»ûÌªÍþ¤È¶¦¤Ë·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Íè¤¿¤ëµ´¤È¤Î·èÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Ââ»Î¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡ÈÃì¡É¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¶¯²½·±Îý¡ÈÃì·Î¸Å¡É¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡¢¡Èµ´»¦Ââ¡É¤ÎËÜÉô¤Ç¤¢¤ë»º²°ÉßÅ¡¤Ë¸½¤ì¤¿µ´ÉñÄÔÌµ»´¡£¤ª´ÛÍÍ¤Î´íµ¡¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡ÈÃì¡É¤¿¤Á¤ÈÃº¼£Ïº¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ìµ»´¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆæ¤Î¶õ´Ö¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¤¬Íî²¼¤·¤¿Àè¡¢¤½¤ì¤Ïµ´¤Îº¬¾ë¡ÈÌµ¸Â¾ë¡É¡½¡£¡Èµ´»¦Ââ¡É¤È¡Éµ´¡É¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Î²Ð¤Ö¤¿¤¬ÀÚ¤Ã¤ÆÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡IMAX¤¬¸ø³«Ãæ¤Î¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢IMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤ò2·î6Æü¤è¤ê·à¾ì¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡IMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤Ï¡¢°ìÉô¥·¡¼¥ó¤Î±ÇÁüÈÏ°Ï¤¬¾å²¼¤Ë³È¤¬¤ë¡¢IMAXÆÈ¼«¤Î1.43¡§1³ÈÄ¥¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ç¾å±Ç¡£¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¡¢109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«¡£µæ¶Ë¤ÎÌµ¸Â¾ëÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜIMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤¬1·î23Æü¤è¤ê¡¢¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤ÆÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ê°ìÉô¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2·î6Æü¤è¤ê¡¢IMAX¾å±Ç¸ÂÄê¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤ÆA5¥µ¥¤¥º¤Î¡ÖIMAX¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥É¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£IMAX¾å±Ç¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÁ´¹ñ¹ç·×10ËüÌ¾¸ÂÄê¡Ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£
