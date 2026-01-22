°ïºàCB¤¬Áª¤ó¤ÀÁª¼ê¸¢¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¡¡ÌÜ»Ø¤¹¡È¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡É¡Ö¾ï¤Ë¥×¥í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¼¯»ùÅçU-18¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëCBÀî¾åÆÆ¿Í
¡¡¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¡¢³Æ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¡¢¹âÂÎÏ¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¿·¥Á¡¼¥à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£4·î¤Î¥ê¡¼¥°ËÜ³Ê³«Ëë¤òÁ°¤Ë¸×»ëÃ¸¡¹¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¡¢Áª¼ê¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤È¤¢¤ëÎý½¬»î¹ç¤«¤é¡£¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥Æ¥Ã¥ÉU-18¤Ë¤Ï¾Íè´üÂÔ¤ÎÂç·¿CB¤¬¤¤¤ë¡£1Ç¯À¸¤ÎCBÀî¾åÆÆ¿Í¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡¢¡ÖËÍ¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë°ÕÌ£¡×¤È¤Ï¡£
¡¡185cm¤Î¥µ¥¤¥º¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤ò»ý¤Á¡¢µåºÝ¤Î¶¯¤µ¡¢¿ÈÂÎ¤Î´ó¤»¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼èÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÍî¤È¤¹¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤Ï°ìµéÉÊ¡£¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎÎý½¬¾ì¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¾Î¡¦¥æ¥Ë¡¼¥¿¡Ë¤Î¿Í¹©¼Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º´²ì¸©¤ÎÎ¶Ã«¹â¹»¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤È¥Ô¥Ã¥Á¾åÈ¯¿®ÎÏ¤Ë¤âÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ó¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¤·¡¢½Ä¥Ñ¥¹¤¬FW¤ËÆþ¤ë½Ö´Ö¤Ë¿ÈÂÎ¤òÅö¤Æ¤ÆÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò¥Ô¥óÎ±¤á¤·¤Æ¤«¤é¡¢±Ô¤¯Á°¤Ë½Ð¤ÆÃ¥¤¤¼è¤ë¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬Á°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏFW¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÍè¤Æ¡¢CB¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢FW¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼¯»ùÅç¸©¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿Àî¾å¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ë¼¯»ùÅçU-12¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø¿Ê³Ø»þ¤â¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¢¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â¹»¤ÈÃæ¹â°ì´Ó¶µ°é¤òÉß¤¯¼¯»ùÅç°é±Ñ´ÛÃæ³Ø¡¢¶¯¹ë³¹¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¼¯»ùÅçÂÀÍÛSC¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼¯»ùÅçU-15¤Ë¿Ê¤ß¡¢U-18¤Ø¤È¼¯»ùÅç°ì¶Ú¤À¡£
¡ÖJ¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¼¡Âè¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Î´Ä¶¤Ë¹Ô¤±¤ë¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ¤ä°é±Ñ´ÛÃæ¤Ë¿Ê¤àÀèÇÚ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤ÏÁª¼ê¸¢¤È¤«¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼«Ê¬¤òËá¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼ÂºÝ¤ËÃæ³Ø2Ç¯À¸¤ÎÃÊ³¬¤ÇU-18¤Ë¹çÎ®¤ò¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Àè¼è¤ê¤·¤¿·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥æ¡¼¥¹¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹â2¡¢3¤Î¤¦¤Á¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤â°ã¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£CBÀî¾åÆÆ¿Í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë°ÕÍß¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¹ñÂÎ¤Ç¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÊÆÂ¼ñ¥¿¿¤È¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¤Î¾¾µ×ÊÝÁÕÂÀ¤È¶¦¤Ë3¥Ð¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¡Ê½à¡¹·è¾¡¤Ç¡ËÅìµþÅÔÁªÈ´¤ÈÀï¤Ã¤ÆPKÉé¤±¡Ê1-1¤«¤éPK3-5¡Ë¤òµÊ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙÀ®Ä¹¤ò¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï´ØÅì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢´ð½à¤ò¾ï¤Ë¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¿ÀÂ¼¤ÏµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¶¯ÅÙ¤ÎÉôÊ¬¤¬°µÅÝÅª¤Ë°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Á¢¤Þ¤·¤µ¤ä²ù¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¾¡¤Á¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤äÈ½ÃÇ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¡¢Áö¤ë¡¢¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢µåºÝ¤Ï¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È¿ÀÂ¼¤ò¸«¤Æ²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤½¤ì¤ò¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¤Î¾¡Éé¤Î°ìÇ¯¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÎ¶Ã«Àï¤Î¥¢¥Ã¥×¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÎÙ¤ÎÅ·Á³¼Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤¬Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã¤¤¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¶´¤ó¤Ç¤¹¤°ÎÙ¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤À¡£
¡ÖÊÂ¾¾¡Êµü¼ù¡Ë´ÆÆÄ¤ò»Ï¤á¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¤â¾ï¤Ë¡Ø¤â¤Ã¤È¾å¤òÁÀ¤¨¡¢¤â¤Ã¤È½ÐÍè¤ë¤È»×¤¨¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÙ¤«¤é¤Ï¾ï¤Ë¥×¥í¤ÎÀ¼¤äÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀËÍ¤Ï2²ó¤·¤«¥È¥Ã¥×¤ÎÎý½¬»²²Ã¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤ËÎÙ¤«¤é¥×¥í¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÆÃ¤ËCB¤ÎÁª¼ê¤¬¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤â¤Ã¤È¸«½¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µÕ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÎÙ¤ÎÅ·Á³¼Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¶Á¤ÅÏ¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤ë¡£¼¯»ùÅç´üÂÔ¤Î1Ç¯À¸CB¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÌî¿´¤È¸þ¾å¿´¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë